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الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن
الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن
قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن بلادها استدعت، اليوم الخميس، السفير الروسي في لندن بهدف تقديم تفسير حول ما أسمته بالـ"الغزو غير القانوني" لأوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:55+0000
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القاهرة - سبوتنيك. وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في تغريدة: "استدعيت السفير الروسي للقاء وتفسير الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا. سنفرض عقوبات قاسية وسنحشد الدول لدعم أوكرانيا".وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما اعتبره "هجوما بربريا" من قبل روسيا ضد أوكرانيا، مهددا بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذا الهجوم البربري الذي سيؤدي إلى مقتل العديد من الضحايا الأبرياء".وأضافت "بوتين يعيد الحرب إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا"، منوهة "لاحقا سنقدم عقوبات واسعة لقادة الدول الأعضاء في اجتماع اليوم تستهدف الاقتصاد الروسي والتكنولوجيا وسنضعف روسيا وسنجمد أصول روسيا المالية بالاتحاد".وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل، جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل".
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الخارجية البريطانية تستدعي السفير الروسي في لندن

10:55 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 10:56 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Alexey Filippov / الذهاب إلى بنك الصورالسفارة الروسية في لندن
السفارة الروسية في لندن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Alexey Filippov
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قالت وزيرة الخارجية البريطانية إن بلادها استدعت، اليوم الخميس، السفير الروسي في لندن بهدف تقديم تفسير حول ما أسمته بالـ"الغزو غير القانوني" لأوكرانيا.
القاهرة - سبوتنيك. وأكدت وزيرة الخارجية البريطانية، ليز تراس، في تغريدة: "استدعيت السفير الروسي للقاء وتفسير الغزو الروسي غير القانوني وغير المبرر لأوكرانيا. سنفرض عقوبات قاسية وسنحشد الدول لدعم أوكرانيا".
وفي وقت سابق، أدان الاتحاد الأوروبي، اليوم الخميس، ما اعتبره "هجوما بربريا" من قبل روسيا ضد أوكرانيا، مهددا بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو، وذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إجراء عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في مؤتمر صحفي مع مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل "الاتحاد الأوروبي يدين بشدة هذا الهجوم البربري الذي سيؤدي إلى مقتل العديد من الضحايا الأبرياء".
وأضافت "بوتين يعيد الحرب إلى أوروبا والاتحاد الأوروبي يدعم أوكرانيا"، منوهة "لاحقا سنقدم عقوبات واسعة لقادة الدول الأعضاء في اجتماع اليوم تستهدف الاقتصاد الروسي والتكنولوجيا وسنضعف روسيا وسنجمد أصول روسيا المالية بالاتحاد".
وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل، جاء ذلك في بيان للوزارة أوضحت فيه أن "البنى التحتية العسكرية للقواعد الجوية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية توقفت عن العمل".
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