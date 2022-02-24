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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-قطع-العلاقات-مع-أوكرانيا-ليس-خيارنا-1059099394.html
الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارنا
الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارنا
أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارا لها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:25+0000
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روسيا
أخبار أوكرانيا
تغطية أحداث دونباس
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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت الوزارة أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا لسلطات كييف.وقالت: "هذا ليس خيارنا... وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من الانقلاب الدموي لعام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".وقال رودينكو، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أكد فيها أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا: "لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بيسكوف-الهدف-من-العملية-العسكرية-الروسية-هو-منع-عسكرة-أوكرانيا-1059094492.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارنا

12:25 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:33 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy / الذهاب إلى بنك الصوروزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مجلس الأمن الروسي، موسكو، روسيا 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Aleksey Nikolskiy
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أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارا لها.
وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت الوزارة أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا لسلطات كييف.
المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، يونيو 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الكرملين يوضح الهدف من العملية العسكرية الروسية
11:18 GMT
وقالت: "هذا ليس خيارنا... وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من الانقلاب الدموي لعام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".
وكان نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودينكو قد أكد أول أمس الثلاثاء، أن بلاده لا تريد قطع العلاقات الدبلوماسية مع أوكرانيا.
وقال رودينكو، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أكد فيها أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا: "لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا".
وأوضح أن "موسكو تعترف بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك داخل الحدود التي يمارس فيها قادة الجمهوريتين سلطاتهما".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
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