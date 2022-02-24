https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-قطع-العلاقات-مع-أوكرانيا-ليس-خيارنا-1059099394.html

الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارنا

الخارجية الروسية: قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارنا

أكدت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، أن قطع العلاقات مع أوكرانيا ليس خيارا لها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

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روسيا

أخبار أوكرانيا

تغطية أحداث دونباس

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وفي تصريحات لوكالة "سبوتنيك"، أكدت الوزارة أن قطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا لسلطات كييف.وقالت: "هذا ليس خيارنا... وقطع العلاقات الدبلوماسية هو النتيجة المنطقية لسياسة الروسوفوبيا الهادفة لسلطات كييف، بدءا من الانقلاب الدموي لعام 2014، وانهيار معاهدة الصداقة والتعاون والشراكة في عام 2018 ومجموعة كاملة من القوانين التي تهدف إلى التمييز ضد حقوق وحريات السكان الناطقين بالروسية في أوكرانيا".وقال رودينكو، تعليقا على تصريحات الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي التي أكد فيها أن كييف تدرس قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا: "لا نفكر في مثل هذا القرار، إنه ليس خيارنا".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بيسكوف-الهدف-من-العملية-العسكرية-الروسية-هو-منع-عسكرة-أوكرانيا-1059094492.html

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