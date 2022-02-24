الخارجية الروسية: واشنطن نفسها رفضت الحوار مع موسكو بشأن أوكرانيا والأمن العالمي
13:39 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 14:05 GMT 24.02.2022)
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورالمتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation/
أعلنت الخارجية الروسية أن موسكو لا تحتاج إلى إقناع لإجراء الحوار، مشيرة إلى أن الدول الغربية وفي مقدمتها الولايات المتحدة وفرنسا رفضت هذه الفرصة.
قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، على الهواء في قناة "ان تي في" الروسية، اليوم الخميس، "النقطة المهمة للغاية، التي يشير إليها الكثيرون اليوم، هي أن العديد من البلدان، ولا سيما فرنسا، تحدثت برغبة في أن تصبح نوعًا من الوسيط وصانعة سلام وبلد يمكنه إقامة الحوار، كما يعتقدون بين الأطراف المتنازعة".
وأضافت "بعد جنيف، كان من المقرر أن تتكشف المفاوضات وستعقد الجولة التالية في باريس. لذلك رفضت باريس التفاوض، من جميع جهود الوساطة، التي أصر عليها رئيس فرنسا بحماس شديد في المجال العام. لسنا بحاجة إلى أن نكون كذلك. بإقناعهم بالتفاوض، نحن دائمًا نستغل هذه الفرصة. الآن أصبح من الواضح أنهم، على ما يبدو، لن يفعلوا ذلك. لذا، أولئك الذين قرروا اليوم التحدث عمن أفشل الفرص الدبلوماسية والسلمية يجب أن يعرفوا أبطالهم - هذه واشنطن، وللأسف باريس".
في غضون ذلك، دعا وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الخميس، جميع شركاء البلاد إلى قطع العلاقات الدبلوماسية مع روسيا.
وكتب كوليبا في تغريده عبر حسابه على موقع على "تويتر": "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أنا أشجع جميع الشركاء على فعل الشيء نفسه. أظهروا بهذه الخطوة الملموسة أنكم مع أوكرانيا، وترفضون رفضًا قاطعًا أكثر أعمال العدوان المسلح جرأة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
وكتب كوليبا في تغريده عبر حسابه على موقع على "تويتر": "قطعت أوكرانيا العلاقات الدبلوماسية مع روسيا. أنا أشجع جميع الشركاء على فعل الشيء نفسه. أظهروا بهذه الخطوة الملموسة أنكم مع أوكرانيا، وترفضون رفضًا قاطعًا أكثر أعمال العدوان المسلح جرأة في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.