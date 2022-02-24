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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الصينية-استغلال-تايوان-لأحداث-أوكرانيا-ليس-من-الحكمة--1059095358.html
الخارجية الصينية: استغلال تايوان لأحداث أوكرانيا ليس من الحكمة
الخارجية الصينية: استغلال تايوان لأحداث أوكرانيا ليس من الحكمة
شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تايوان جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:32+0000
2022-02-24T11:32+0000
الصين
أخبار تايوان
أخبار أوكرانيا
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وحسب تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة، على حد تعبيرها.وقالت: "ليس من الحكمة أن تحاول سلطات تايوان استغلال قضية أوكرانيا لصالحها"، وعللت ذلك بقولها: "تايوان ليست أوكرانيا، إنها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها".وحول سبل إحلال السلام في تايوان، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأمر له اشتراطات تتعلق بالتطور السلمي في المضيق.وقالت: "يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي".وجزمت تشون بأن "استقلال تايوان طريق مسدود"، مؤكدة ضرورة "ألا يكون لدى أي شخص أي سوء تقدير أو وهم حول هذا الأمر".
الصين
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الصين, أخبار تايوان, أخبار أوكرانيا

الخارجية الصينية: استغلال تايوان لأحداث أوكرانيا ليس من الحكمة

11:32 GMT 24.02.2022
© REUTERS / TINGSHU WANGوزير الخارجية الصيني وانغ يي
وزير الخارجية الصيني وانغ يي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / TINGSHU WANG
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شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تايوان جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط.
وحسب تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة، على حد تعبيرها.
وقالت: "ليس من الحكمة أن تحاول سلطات تايوان استغلال قضية أوكرانيا لصالحها"، وعللت ذلك بقولها: "تايوان ليست أوكرانيا، إنها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها".
وحول سبل إحلال السلام في تايوان، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأمر له اشتراطات تتعلق بالتطور السلمي في المضيق.
وقالت: "يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي".
وجزمت تشون بأن "استقلال تايوان طريق مسدود"، مؤكدة ضرورة "ألا يكون لدى أي شخص أي سوء تقدير أو وهم حول هذا الأمر".
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