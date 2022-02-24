الخارجية الصينية: استغلال تايوان لأحداث أوكرانيا ليس من الحكمة
شددت وزارة الخارجية الصينية على أن تايوان جزء لا يتجزء من الأراضي الصينية وأن السلام فيها له شروط.
وحسب تصريحات نشرتها المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون ينغ، عبر حسابها في موقع تويتر، أكدت أن استغلال ما يحدث في أوكرانيا من قبل تايوان ليس من الحكمة، على حد تعبيرها.
It is unwise of the #Taiwan authorities to try to exploit the #Ukraine issue to its benefit. Taiwan is not Ukraine. It is an inalienable part of #China’s territory, and this is an indisputable historical and legal fact.— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 23, 2022
وقالت: "ليس من الحكمة أن تحاول سلطات تايوان استغلال قضية أوكرانيا لصالحها"، وعللت ذلك بقولها: "تايوان ليست أوكرانيا، إنها جزء لا يتجزأ من أراضي الصين، وهذه حقيقة تاريخية وقانونية لا جدال فيها".
وحول سبل إحلال السلام في تايوان، أكدت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أن الأمر له اشتراطات تتعلق بالتطور السلمي في المضيق.
Peace in the #Taiwan region hinges on the peaceful development of cross-Strait relations, not on buying weapons from external forces or seeking foreign military support. “Taiwan independence” is a dead end. No one shall have any miscalculation or illusion about this. pic.twitter.com/OoVY3DsHLw— Hua Chunying 华春莹 (@SpokespersonCHN) February 23, 2022
وقالت: "يتوقف السلام في منطقة تايوان على التطور السلمي للعلاقات عبر المضيق، وليس على شراء أسلحة من قوى خارجية أو السعي للحصول على دعم عسكري أجنبي".
وجزمت تشون بأن "استقلال تايوان طريق مسدود"، مؤكدة ضرورة "ألا يكون لدى أي شخص أي سوء تقدير أو وهم حول هذا الأمر".