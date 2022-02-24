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الكرملين يوضح الهدف من العملية العسكرية الروسية
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الصينية-نرفض-وصف-الخطوة-الروسية-في-أوكرانيا-بأنها-غزو-1059093600.html
الخارجية الصينية: نرفض وصف الخطوة الروسية في أوكرانيا بأنها "غزو"
الخارجية الصينية: نرفض وصف الخطوة الروسية في أوكرانيا بأنها "غزو"
رفضت وزارة الخارجية الصينية وصف ما قامت به روسيا في إقليم دونباس بأوكرانيا بأنه "غزو". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T11:11+0000
2022-02-24T11:11+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
الصين
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وحسب "رويترز"، فقد أبدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، استياءها من توصيف الصحفيين لأفعال روسيا.وقالت تشون، مخاطبة الصحفيين: "ربما يكون هذا فرقًا بين الصين وبينكم أيها الغربيون، ولن نسرع ​​في التوصل إلى نتيجة"، مؤكدة أن بلادها "تراقب عن كثب الوضع الأخير، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة".وقدمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تعريفا لمفردة "الغزو"، قائلة: "فيما يتعلق بتعريف الغزو، أعتقد أننا يجب أن نعود إلى كيفية النظر إلى الوضع الحالي في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "للقضية الأوكرانية خلفية تاريخية أخرى معقدة للغاية استمرت حتى اليوم، قد لا يكون ما يريد الجميع رؤيته".وردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد أبلغ الصين بأنه يخطط لما فعله في أوكرانيا، قالت تشون إن روسيا، كقوة مستقلة، لا تحتاج إلى الحصول على موافقة الصين.وقالت: "إنها تقرر بشكل مستقل وتنفذ دبلوماسيتها واستراتيجيتها الخاصة وفقًا لتقديرها الاستراتيجي ومصالحها".ولفتت إلى أن "في كل مرة يجتمع فيها رؤساء الدول، سيتبادلون بالطبع وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".وقالت هوا إن "بعض الدول كانت تحذو حذو الولايات المتحدة في تأجيج الشعلة"، مؤكدة: "نحن نعارض أي عمل من شأنه أن يؤجج الحرب".ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أوروبا إلى التفكير في كيفية حماية سلامها بشكل أفضل.وقالت هوا: "في المرحلة الحالية، يجب أن نفكر فيما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي في الوساطة"، في إشارة إلى أوروبا.وكانت سفارة الصين في كييف قد حذرت من أن الوضع في أوكرانيا قد تدهور بشكل حاد وارتفعت المخاطر الأمنية، مع احتمال انزلاق النظام الاجتماعي إلى الفوضى.وقالت السفارة في نصيحة لأي مواطن يقرر الخروج من السيارة "يمكن لصق العلم الصيني في مكان واضح على جسم السيارة".وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى نظيره الصيني شي جين بينغ قبيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأعلن الجانبان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة النفوذ الأمريكي، مؤكدين أنه لن يكون لديهما "مجالات تعاون محظورة ".
https://arabic.sputniknews.com/20220128/الولايات-المتحدة-تدعو-الصين-للتأثير-على-روسيا-بشأن-أوكرانيا-1057300880.html
https://arabic.sputniknews.com/20220206/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-العقوبات-التي-قد-نفرضها-على-روسيا-حال-غزوها-أوكرانيا-ستؤثر-على-الصين-1058106537.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا, الصين

الخارجية الصينية: نرفض وصف الخطوة الروسية في أوكرانيا بأنها "غزو"

11:11 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin / الذهاب إلى بنك الصوررئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين
رئيسا روسيا والصين يبدآن محادثاتهما في بكين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Alexei Druzhinin
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رفضت وزارة الخارجية الصينية وصف ما قامت به روسيا في إقليم دونباس بأوكرانيا بأنه "غزو".
وحسب "رويترز"، فقد أبدت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الصينية، هوا تشون ينغ، استياءها من توصيف الصحفيين لأفعال روسيا.
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وقالت تشون، مخاطبة الصحفيين: "ربما يكون هذا فرقًا بين الصين وبينكم أيها الغربيون، ولن نسرع ​​في التوصل إلى نتيجة"، مؤكدة أن بلادها "تراقب عن كثب الوضع الأخير، وتدعو جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس لمنع الوضع من الخروج عن السيطرة".
وقدمت المتحدثة باسم الخارجية الصينية تعريفا لمفردة "الغزو"، قائلة: "فيما يتعلق بتعريف الغزو، أعتقد أننا يجب أن نعود إلى كيفية النظر إلى الوضع الحالي في أوكرانيا"، لافتة إلى أن "للقضية الأوكرانية خلفية تاريخية أخرى معقدة للغاية استمرت حتى اليوم، قد لا يكون ما يريد الجميع رؤيته".
وردا على سؤال عما إذا كان بوتين قد أبلغ الصين بأنه يخطط لما فعله في أوكرانيا، قالت تشون إن روسيا، كقوة مستقلة، لا تحتاج إلى الحصول على موافقة الصين.
وقالت: "إنها تقرر بشكل مستقل وتنفذ دبلوماسيتها واستراتيجيتها الخاصة وفقًا لتقديرها الاستراتيجي ومصالحها".
ولفتت إلى أن "في كل مرة يجتمع فيها رؤساء الدول، سيتبادلون بالطبع وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك".
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وقالت هوا إن "بعض الدول كانت تحذو حذو الولايات المتحدة في تأجيج الشعلة"، مؤكدة: "نحن نعارض أي عمل من شأنه أن يؤجج الحرب".
ودعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية أوروبا إلى التفكير في كيفية حماية سلامها بشكل أفضل.
وقالت هوا: "في المرحلة الحالية، يجب أن نفكر فيما إذا كنا قد فعلنا ما يكفي في الوساطة"، في إشارة إلى أوروبا.
وكانت سفارة الصين في كييف قد حذرت من أن الوضع في أوكرانيا قد تدهور بشكل حاد وارتفعت المخاطر الأمنية، مع احتمال انزلاق النظام الاجتماعي إلى الفوضى.
وقالت السفارة في نصيحة لأي مواطن يقرر الخروج من السيارة "يمكن لصق العلم الصيني في مكان واضح على جسم السيارة".
وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد التقى نظيره الصيني شي جين بينغ قبيل دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأعلن الجانبان عن شراكة استراتيجية تهدف إلى مواجهة النفوذ الأمريكي، مؤكدين أنه لن يكون لديهما "مجالات تعاون محظورة ".
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