https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-العراقية-تخاطب-الجامعات-الأوكرانية-لمنح-إجازات-للطلبة-العراقيين-الدارسين-فيها-1059084741.html
الخارجية العراقية تخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها
الخارجية العراقية تخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها
خاطبت الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:26+0000
2022-02-24T08:26+0000
2022-02-24T08:26+0000
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وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"، إن "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهدا أوكرانيا يدرس فيها طلبة عراقيون، لتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم".وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا"، لافتا إلى أن السفارة دعت كذلك إلى "التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
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سبوتنيك عربي
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أخبار أوكرانيا, العراق, أخبار العراق اليوم
الخارجية العراقية تخاطب الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها
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خاطبت الخارجية العراقية، اليوم الخميس، الجامعات الأوكرانية لمنح إجازات للطلبة العراقيين الدارسين فيها.
وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في تصريح لوكالة الأنباء الرسمية العراقية "واع"،
إن "سفارة جمهورية العراق لدى أوكرانيا خاطبت 27 جامعة ومعهدا أوكرانيا يدرس فيها طلبة عراقيون، لتسهيل منحهم إجازات دراسية اضطرارية في حال تأزم الوضع الأمني، وإبداء الاهتمام والرعاية لهم".
وأضاف: "السفارة دعت تلك الجامعات والمعاهد الأوكرانية إلى تزويدها بمعلومات تفصيلية عن أوضاع وأعداد الطلبة العراقيين الدارسين فيها".
وأشار المتحدث باسم الخارجية إلى أن "السفارة العراقية في أوكرانيا حثت جميع المواطنين العراقيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية إلى توخي الحيطة والحذر وعدم زيارة المناطق الخطرة في شرق أوكرانيا"، لافتا إلى أن السفارة دعت كذلك إلى "التواصل معها حال احتياجهم لأية مساعدة عبر خطوط ساخنة حددتها السفارة".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي
، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.