https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-اللبنانية-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-لتوخي-الحيطة-والحذر-1059109157.html

الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر

الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر

أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا دعت فيه اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:06+0000

2022-02-24T15:06+0000

2022-02-24T15:06+0000

أخبار لبنان

أخبار أوكرانيا

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وحسب ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت: "بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، ندعو جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في أماكن آمنة".وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "تتابع اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين ممرات آمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا لتطور الحالة الأمنية".وأشارت إلى أنها ستقوم "بإصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص".ووضعت الوزارة رابطا إلكترونيا ورقما ساخنا لمن يريد مغادرة الأراضي الأوكرانية.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت عبر حسابها في موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون قد تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

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