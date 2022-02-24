الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
© Sputnik . Abdul Kader Albay
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا دعت فيه اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة.
وحسب ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت: "بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، ندعو جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في أماكن آمنة".
١) تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا" في اماكن آمنة، وتحث الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2022
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "تتابع اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين ممرات آمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا لتطور الحالة الأمنية".
وأشارت إلى أنها ستقوم "بإصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص".
١) تدعو وزارة الخارجية والمغتربين، بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في اوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا" في اماكن آمنة، وتحث الرعايا اللبنانيين الراغبين بالمغادرة— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2022
ووضعت الوزارة رابطا إلكترونيا ورقما ساخنا لمن يريد مغادرة الأراضي الأوكرانية.
٣)وستقوم باصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص.— Mofa Lebanon (@Mofalebanon) February 24, 2022
للتواصل الاعلامي: السيدة نوال ليشع عبود : 03242659
الخط الساخن: الانسة لارا قزي: 70615491
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت عبر حسابها في موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون قد تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية.
الرئيس عون تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية— Lebanese Presidency (@LBpresidency) February 24, 2022
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.