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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-اللبنانية-تدعو-رعاياها-في-أوكرانيا-لتوخي-الحيطة-والحذر-1059109157.html
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر
الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر
أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا دعت فيه اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:06+0000
2022-02-24T15:06+0000
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وحسب ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت: "بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، ندعو جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في أماكن آمنة".وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "تتابع اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين ممرات آمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا لتطور الحالة الأمنية".وأشارت إلى أنها ستقوم "بإصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص".ووضعت الوزارة رابطا إلكترونيا ورقما ساخنا لمن يريد مغادرة الأراضي الأوكرانية.وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت عبر حسابها في موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون قد تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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أخبار لبنان, أخبار أوكرانيا

الخارجية اللبنانية تدعو رعاياها في أوكرانيا لتوخي الحيطة والحذر

15:06 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albayالأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021
الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية، حسام زكي، يلتقي مع وزير الخارجية اللبناني عبد الله بو حبيب، بيروت، لبنان 8 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Abdul Kader Albay
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أصدرت وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية بيانا دعت فيه اللبنانيين الموجودين في أوكرانيا إلى توخي الحيطة والحذر والبقاء في أماكن آمنة.
وحسب ما نشرته وزارة الخارجية والمغتربين اللبنانية عبر حسابها في موقع تويتر، قالت: "بعد التشاور مع سفارة لبنان في أوكرانيا، ندعو جميع الرعايا اللبنانيين المقيمين في أوكرانيا الى توخي أقصى درجات الحيطة والحذر والبقاء حاليا في أماكن آمنة".
وأوضحت الوزارة في بيانها أنها "تتابع اتصالاتها السياسية مع جميع الدول المعنية والصديقة، بما فيها دول الجوار لتأمين ممرات آمنة وتسهيل مغادرة الرعايا اللبنانيين الراغبين بذلك وفقا لتطور الحالة الأمنية".
وأشارت إلى أنها ستقوم "بإصدار بيانات لاحقة تشرح فيها الخطوات المتخذة بهذا الخصوص".
ووضعت الوزارة رابطا إلكترونيا ورقما ساخنا لمن يريد مغادرة الأراضي الأوكرانية.
وكانت الرئاسة اللبنانية قد أكدت عبر حسابها في موقع تويتر أن الرئيس ميشال عون قد تابع مع وزير الخارجية عبدالله بو حبيب الاجراءات التي اعتُمدت للاهتمام بأوضاع اللبنانيين في أوكرانيا نتيجة التطورات الجارية.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت أن القوات المسلحة الروسية عطلت البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، وأسكتت الدفاعات الجوية الأوكرانية.
ولفتت إلى أن قواتها لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانية؛ مشددة على أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
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