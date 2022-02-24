https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخطوط-الجوية-التركية-تلغي-رحلاتها-إلى-أوكرانيا-1059080050.html
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا
قررت شركة الخطوط الجوية التركية، صباح اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها التي كانت مقررة إلى أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:51+0000
2022-02-24T06:51+0000
2022-02-24T06:53+0000
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وكتب المدير العام للشركة بلال أكشي، الخميس، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".وبحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول، فإن قرار إلغاء الرحلات إلى أوكرانيا جاء نتيجة "الظروف الأمنية المتردية"، لافتة إلى أن الخطوط الجوية التركية ألغت تسيير رحلات إلى العاصمة كييف ومدن هيرسون وهاركيف ولفيف وميكولايف وأوديسا وزابويجا.وأفاد إشعار إلى الطائرات، صباح اليوم، بأن رحلات الطائرات المدنية في المجال الجوي الأوكراني "مقيدة بسبب المخاطر المحتملة على الطيران المدني".ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإشعار الذي صدر في الساعة 0156 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، في الساعة 2359 بتوقيت غرينتش يوم الخميس ما لم يتم تمديده. ولم تذكر تفاصيل أخرى، بحسب "رويترز".وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الخطوط الجوية التركية تلغي رحلاتها إلى أوكرانيا
06:51 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:53 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
قررت شركة الخطوط الجوية التركية، صباح اليوم الخميس، إلغاء رحلاتها التي كانت مقررة إلى أوكرانيا.
وكتب المدير العام للشركة بلال أكشي، الخميس، عبر حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي: "قررنا إلغاء جميع الرحلات الجوية المقررة إلى أوكرانيا اليوم، بسبب إغلاق المجال الجوي لهذا البلد".
وبحسب وكالة الأنباء التركية الأناضول
، فإن قرار إلغاء الرحلات إلى أوكرانيا جاء نتيجة "الظروف الأمنية المتردية"، لافتة إلى أن الخطوط الجوية التركية ألغت تسيير رحلات إلى العاصمة كييف ومدن هيرسون وهاركيف ولفيف وميكولايف وأوديسا وزابويجا.
وأفاد إشعار إلى الطائرات، صباح اليوم، بأن رحلات الطائرات المدنية في المجال الجوي الأوكراني "مقيدة بسبب المخاطر المحتملة على الطيران المدني".
ومن المقرر أن تنتهي صلاحية الإشعار الذي صدر في الساعة 0156 بتوقيت غرينتش يوم الخميس، في الساعة 2359 بتوقيت غرينتش يوم الخميس ما لم يتم تمديده. ولم تذكر تفاصيل
أخرى، بحسب "رويترز".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".