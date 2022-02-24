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الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى أوكرانيا
الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى أوكرانيا
قررت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا مؤقتا في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في إقليم دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:35+0000
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وصرحت الخطوط الجوية القطرية عبر "تويتر" إنه "تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أوكرانيا مؤقتا، وسوف تواصل الناقلة القطرية رصد التطورات الجارية عن كثب".ودعت الشركة القطرية المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بهذه التطورات، إلى "الاطلاع على خيار "رحلاتي" عبر موقع http://qatarairways.com للحصول على الخيارات البديلة المتاحة".وفي وقت سابق، دعا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، كافة أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، شدد خلاله الشيخ تميم "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
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الخطوط الجوية القطرية تعلق رحلاتها مؤقتا إلى أوكرانيا

12:35 GMT 24.02.2022
© REUTERS / Edgar Suالخطوط الجوية القطرية
الخطوط الجوية القطرية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Edgar Su
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قررت شركة الخطوط الجوية القطرية، اليوم الخميس، تعليق رحلاتها إلى أوكرانيا مؤقتا في ظل العملية العسكرية الخاصة التي تنفذها روسيا في إقليم دونباس.
وصرحت الخطوط الجوية القطرية عبر "تويتر" إنه "تم تعليق جميع رحلات الخطوط الجوية القطرية إلى أوكرانيا مؤقتا، وسوف تواصل الناقلة القطرية رصد التطورات الجارية عن كثب".
ودعت الشركة القطرية المسافرين الذين تأثرت رحلاتهم بهذه التطورات، إلى "الاطلاع على خيار "رحلاتي" عبر موقع http://qatarairways.com للحصول على الخيارات البديلة المتاحة".
وفي وقت سابق، دعا أمير قطر الشيخ، تميم بن حمد آل ثاني، اليوم الخميس، كافة أطراف الأزمة في أوكرانيا إلى ضبط النفس وعدم التصعيد وحل الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه أمير قطر من الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلنسكي، شدد خلاله الشيخ تميم "على ضرورة إبقاء الحالة الإنسانية للمدنيين كأولوية قصوى وضمان سلامتهم"، مؤكدا على موقف بلاده وحرصها "على ميثاق الأمم المتحدة والمبادئ الراسخة للقانون الدولي، بما فيها الالتزامات بموجب الميثاق بتسوية النزاعات الدولية بالوسائل السلمية، والالتزام بسيادة واستقلال الدول وسلامتها الإقليمية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
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