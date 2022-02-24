https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-بيان-القوات-المسلحة-الأوكرانية-بشأن-خسائر-الطائرات-الروسية-والمدرعات-كاذب-1059084053.html
الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن الخسائر المزعومة في الطائرات والمدرعات الروسية "كاذبة". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:07+0000
2022-02-24T08:07+0000
2022-02-24T08:15+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار وزارة الدفاع الروسية
جمهورية لوغانسك الشعبية
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وقالت الوزارة إن "بيان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ف.زالوجني، بشأن الخسائر المزعومة للطائرات والمدرعات الروسية كاذب".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار وزارة الدفاع الروسية, جمهورية لوغانسك الشعبية
الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
08:07 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 08:15 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن تصريحات القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن الخسائر المزعومة في الطائرات والمدرعات الروسية "كاذبة".
وقالت الوزارة إن "بيان القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية، ف.زالوجني، بشأن الخسائر المزعومة للطائرات والمدرعات الروسية كاذب".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب رئيسا جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.