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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-تم-تعطيل-74-هدفا-أرضيا-أوكرانيا-بما-في-ذلك-11-مطارا-جويا-وقاعدة-بحرية-1059104491.html
الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية
الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:37+0000
2022-02-24T14:22+0000
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باستشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-تصدر-أوامر-للتعامل-باحترام-مع-الجنود-الأوكرانيين-1059105393.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الخارجية-الروسية-واشنطن-نفسها-رفضت-الحوار-مع-موسكو-بشأن-أوكرانيا-والأمن-العالمي-1059104698.html
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الدفاع الروسية: تم تعطيل 74 هدفا أرضيا أوكرانيا بما في ذلك 11 مطارا جويا وقاعدة بحرية

13:37 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 14:22 GMT 24.02.2022)
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية تمكنت من تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية الأوكرانيا بما في ذلك 11 مطارًا جويًا وقاعدة بحرية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 74 هدفًا أرضيًا من البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، بما في ذلك 11 مطارًا جويًا و3 مواقع قيادة وقاعدة بحرية و18 منظومة صواريخ من طراز "S-300" ونظام دفاع الجوي من طراز M1".
كما أكدت الوزارة إسقاط مروحية عسكرية أوكرانية وأربع طائرات هجومية مسيرة من طراز "بيرقدار تي بي2".
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو خلال الاجتماع الموسع النهائي لمجلس الدفاع الروسية في موسكو، روسيا 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باستشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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