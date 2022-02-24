https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-جميع-المهام-الموكلة-لوحدات-القوات-الروسية-لليوم-نفذت-بنجاح-1059117457.html
الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم تم تنفيذها بنجاح. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T17:25+0000
2022-02-24T17:25+0000
2022-02-24T17:49+0000
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وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 83 هدفا أرضيًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وطائرتين من طراز سو-24 وطائرة هليكوبتر و4 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" TB-2".وأضافت: "اخترقت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الدفاعات المجهزة جيدًا للقوات الأوكرانية وتقدمت 6-8 كم - بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران".وتابعت: "تم تأمين خروج القوات الروسية إلى مدينة خيرسون، وفتح قناة شمال القرم، وعادت إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
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رصد عسكري, روسيا, أخبار أوكرانيا, العالم
الدفاع الروسية: جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم نفذت بنجاح
17:25 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 17:49 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أكدت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها أن جميع المهام الموكلة لوحدات القوات الروسية لليوم تم تنفيذها بنجاح.
وقالت الوزارة في بيان: "نتيجة الضربات الروسية، تم تعطيل 83 هدفا أرضيًا للبنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، وتم إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز سو-27 وطائرتين من طراز سو-24 وطائرة هليكوبتر و4 طائرات دون طيار من طراز "بيرقدار" TB-2".
وأضافت: "اخترقت قوات جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الدفاعات المجهزة جيدًا للقوات الأوكرانية وتقدمت 6-8 كم - بفضل الدعم الناري من المدفعية الروسية والطيران".
وتابعت: "تم تأمين خروج القوات الروسية إلى مدينة خيرسون، وفتح قناة شمال القرم، وعادت إمدادات المياه لشبه جزيرة القرم".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية.
وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.