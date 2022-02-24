https://arabic.sputniknews.com/20220224/الدفاع-الروسية-لن-نقوم-بتوجيه-ضربات-صاروخية-أو-جوية-أو-مدفعية-على-المدن-الأوكرانية-1059076720.html
الدفاع الروسية: لن نقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية
الدفاع الروسية: لن نقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T04:51+0000
2022-02-24T04:51+0000
2022-02-24T05:06+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قالت الوزارة: " البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة".هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الدفاع الروسية: لن نقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية
04:51 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 05:06 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
صرحت وزارة الدفاع الروسية بأنها لن تقوم بتوجيه ضربات صاروخية أو جوية أو مدفعية على المدن الأوكرانية.
وفي تصريحات لـ"سبوتنيك" قالت الوزارة: " البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية معطلة بأسلحة عالية الدقة".
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن: "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".