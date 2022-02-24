عربي
الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الأوكراني-مقتل-137-أوكرانيا-وإصابة-أكثر-من-300-في-يوم-واحد-1059125671.html
الرئيس الأوكراني: تركنا لوحدنا لمواجهة روسيا ⁧‫
الرئيس الأوكراني: تركنا لوحدنا لمواجهة روسيا ⁧‫
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، إن أوكرانيا "تركت وحدها" لمواجهة روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T22:55+0000
2022-02-24T23:22+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048571226_0:133:2871:1748_1920x0_80_0_0_bc2fd608fca08bae364d659ea3700fb3.jpg
وأعلن زيلينسكي أن حصيلة أول يوم من العملية العسكرية الروسية كانت مقتل 137 أوكرانيا وإصابة أكثر من 300.وأصدر زيلينسكي، اليوم، مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.وأعلن زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/زيلينسكي-يعلن-التعبئة-العامة-في-أوكرانيا--1059125312.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/04/1048571226_182:0:2690:1881_1920x0_80_0_0_8ab2da5151f02ff2249fe76c3d1923bd.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار أوكرانيا

الرئيس الأوكراني: تركنا لوحدنا لمواجهة روسيا ⁧‫

22:55 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 23:22 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Stringer
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبرGoogle news
قال الرئيس الأوكراني، فلاديمير زيلينسكي، صباح اليوم الجمعة، إن أوكرانيا "تركت وحدها" لمواجهة روسيا.
وأعلن زيلينسكي أن حصيلة أول يوم من العملية العسكرية الروسية كانت مقتل 137 أوكرانيا وإصابة أكثر من 300.
وأصدر زيلينسكي، اليوم، مرسوما أعلن بموجبه التعبئة العامة في أوكرانيا، على خلفية العملية العسكرية الروسية في بلاده.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يزور الوحدات العسكرية بالقرب من إقليم دونباس، جمهورية دونيتسك الشعبية، أوكرانيا 17 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الرئيس الأوكراني يعلن التعبئة العامة في البلاد
22:20 GMT
وأعلن زيلينسكي أمس الخميس فرض الأحكام العرفية في عموم أوكرانيا، بعد بدء العملية العسكرية الروسية في بلاده.
وفي وقت سابق، الخميس، أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала