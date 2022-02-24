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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الأوكراني-يعرض-على-روسيا-العودة-إلى-طريق-السلام-1059114547.html
الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام
الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:24+0000
2022-02-24T16:24+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
فلاديمير زيلينسكي
الحوار
روسيا
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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الخميس، "أوكرانيا لم تختر طريق الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السلام".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, الحوار, روسيا

الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام

16:24 GMT 24.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICEالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي خلال حديث هاتفي مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، كييف، أوكرانيا 13 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / PRESIDENTIAL PRESS SERVICE
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أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام.
وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الخميس، "أوكرانيا لم تختر طريق الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السلام".
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
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