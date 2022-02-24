https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الأوكراني-يعرض-على-روسيا-العودة-إلى-طريق-السلام-1059114547.html

الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام

الرئيس الأوكراني يعرض على روسيا العودة إلى طريق السلام

أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن كييف تعرض على موسكو العودة إلى طريق السلام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:24+0000

2022-02-24T16:24+0000

2022-02-24T16:24+0000

تغطية أحداث دونباس

أخبار أوكرانيا

فلاديمير زيلينسكي

الحوار

روسيا

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وقال زيلينسكي في مقطع فيديو نشره عبر حسابه على موقع "تليغرام" اليوم الخميس، "أوكرانيا لم تختر طريق الحرب، لكن أوكرانيا تقترح العودة إلى طريق السلام".يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.يشار إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان قد أعلن في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

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أخبار أوكرانيا, فلاديمير زيلينسكي, الحوار, روسيا