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الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن روسيا قامت برد مشروع على الانتهاكات الغربية للمعاهدات الأمنية لتقويض أمن روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:41+0000
2022-02-24T19:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الإيراني إن موسكو ردت بشكل "مشروع على عقود من انتهاكات المعاهدات الأمنية والجهود الغربية لتقويض أمنها".وأضاف رئيسي أن "توسع حلف الناتو في الشرق يبعث على التوتر ويشكل تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن الدول".وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله في أن يعود ما يحدث في أوكرانيا حاليا بالفائدة على الدول والمنطقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-عرض-خيارات-على-بايدن-لشن-هجوم-إلكتروني-واسع-النطاق-ضد-روسيا-1059118769.html
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روسيا, أخبار أوكرانيا

الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها

19:41 GMT 24.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCYالرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي
الرئيس الإيراني المنتخب إبراهيم رئيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / WANA NEWS AGENCY
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اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن روسيا قامت برد مشروع على الانتهاكات الغربية للمعاهدات الأمنية لتقويض أمن روسيا.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن اجتماعًا لمجلس الأمن القومي لمناقشة آخر التطورات المتعلقة بالحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، في واشنطن، الولايات المتحدة، 20 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
إعلام: عرض خيارات على بايدن لشن "هجوم إلكتروني واسع النطاق" ضد روسيا
18:30 GMT
وقال الرئيس الإيراني إن موسكو ردت بشكل "مشروع على عقود من انتهاكات المعاهدات الأمنية والجهود الغربية لتقويض أمنها".
وأضاف رئيسي أن "توسع حلف الناتو في الشرق يبعث على التوتر ويشكل تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن الدول".
وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله في أن يعود ما يحدث في أوكرانيا حاليا بالفائدة على الدول والمنطقة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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