https://arabic.sputniknews.com/20220224/الرئيس-الإيراني-روسيا-ردت-بشكل-مشروع-على-محاولات-الغرب-تقويض-أمنها-1059121007.html
الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن روسيا قامت برد مشروع على الانتهاكات الغربية للمعاهدات الأمنية لتقويض أمن روسيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:41+0000
2022-02-24T19:41+0000
2022-02-24T19:41+0000
روسيا
أخبار أوكرانيا
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طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال الرئيس الإيراني إن موسكو ردت بشكل "مشروع على عقود من انتهاكات المعاهدات الأمنية والجهود الغربية لتقويض أمنها".وأضاف رئيسي أن "توسع حلف الناتو في الشرق يبعث على التوتر ويشكل تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن الدول".وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله في أن يعود ما يحدث في أوكرانيا حاليا بالفائدة على الدول والمنطقة.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/إعلام-عرض-خيارات-على-بايدن-لشن-هجوم-إلكتروني-واسع-النطاق-ضد-روسيا-1059118769.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار أوكرانيا
الرئيس الإيراني: روسيا ردت بشكل مشروع على محاولات الغرب تقويض أمنها
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اعتبر الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، أن روسيا قامت برد مشروع على الانتهاكات الغربية للمعاهدات الأمنية لتقويض أمن روسيا.
طهران - سبوتنيك. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي، اليوم الخميس، مع الرئيس الروسي
فلاديمير بوتين.
وقال الرئيس الإيراني إن موسكو ردت بشكل "مشروع على عقود من انتهاكات المعاهدات الأمنية والجهود الغربية لتقويض أمنها".
وأضاف رئيسي أن "توسع حلف الناتو في الشرق يبعث على التوتر ويشكل تهديدا خطيرا لاستقرار وأمن الدول".
وعبّر الرئيس الإيراني عن أمله في أن يعود ما يحدث في أوكرانيا حاليا بالفائدة على الدول والمنطقة.
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا
، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوها بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض مزيد من العقوبات ضد موسكو.