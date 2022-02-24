https://arabic.sputniknews.com/20220224/السفارة-السعودية-في-كييف-توجه-دعوة-عاجلة-إلى-كافة-مواطنيها-الموجودين-في-أوكرانيا-1059101338.html
السفارة السعودية في كييف توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها الموجودين في أوكرانيا
السفارة السعودية في كييف توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها الموجودين في أوكرانيا
وجهت السفارة السعودية في كييف، دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين الموجودين في أوكرانيا، الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T12:49+0000
2022-02-24T12:49+0000
2022-02-24T12:57+0000
تغطية أحداث دونباس
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ودعت السفارة السعودية في كييف، في بيان لها، "كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".وقالت إن "ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, أخبار أوكرانيا, روسيا, أخبار السعودية اليوم
السفارة السعودية في كييف توجه دعوة عاجلة إلى مواطنيها الموجودين في أوكرانيا
12:49 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
وجهت السفارة السعودية في كييف، دعوة عاجلة إلى كافة المواطنين الموجودين في أوكرانيا، الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية.
ودعت السفارة السعودية في كييف، في بيان لها، "كافة المواطنين الموجودين في جمهورية أوكرانيا الذين لم يتواصلوا معها خلال فترة الإجلاء الماضية إلى سرعة التواصل مع السفارة في أقرب وقت ممكن".
وقالت إن "ذلك يأتي نظرا للمستجدات التي تشهدها جمهورية أوكرانيا في الوقت الراهن، وحرصا من حكومة السعودية على سلامة المواطنين في كل مكان".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.