https://arabic.sputniknews.com/20220224/السفارة-الليبية-في-أوكرانيا-تدعو-رعاياها-إلى-أخذ-الحيطة-والحذر-مؤكدة-لن-نغادر-كييف-1059087691.html

السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر مؤكدة: لن نغادر كييف

السفارة الليبية في أوكرانيا تدعو رعاياها إلى أخذ الحيطة والحذر مؤكدة: لن نغادر كييف

دعت السفارة الليبية في كييف رعاياها الليبيين إلى توخي الحيطة والحذر؛ مؤكدة على الموجودين في مناطق التوتر، ضرورة الانتقال إلى مناطق أكثر أمناً. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T09:34+0000

2022-02-24T09:34+0000

2022-02-24T09:34+0000

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وحسب بيان نشرته السفارة الليبية في كييف عبر صفحتها في موقع فيسبوك: السادة المواطنين الليبيين الكرام وأبناءنا الطلبة، نتوجه إليكم بأخذ الحيطة والحذر، وننصح بعدم الخروج من منازلكم إلا للضرورة، حتى تتوضح الأوضاع، ولأبنائنا المتواجدين في مناطق التوتر الابتعاد إلى مناطق أكثر أمناً".يأتي ذلك فيما أكدت السفارة الليبية في أوكرانيا أن بعثتها الدبلوماسية لن تغادر كييف، لكنها لفتت إلى إمكانية التوجه إلى جنوب أوكرانيا إذا لزم الأمر.وحسب تصريحات نقلتها وكالة "سبوتنيك" عن مصدر بالسفارة الليبية في كييف، قال: "البعثة الدبلوماسية في كييف لن تغادر العاصمة كييف حالياً... لجنة الأزمة المشكلة تجتمع الآن في مقر السفارة، لدراسة الوضع، لحماية الطلاب الدراسين في أوكرانيا والجالية هناك".وأشار إلى أن سبب عدم إمكانية ترك العاصمة الآن هو أن حركة الملاحة الجوية أغلقت في الأجواء الأوكرانية، مؤكدا أنه "تم التواصل مع المسؤولين في بولندا، التي وافقت لدخول الجالية الليبية والبعثة والخروج من كييف؛ ولكن لا تزال اللجنة المشكلة في السفارة الليبية في كييف مجتمعة تدرس عملية الخروج".وشدد بوتين على أن بلاده لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، لكنها تحاول حماية الأشخاص الذين تعرضوا، على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف، لافتا إلى أن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.

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