https://arabic.sputniknews.com/20220224/السفارة-المصرية-في-كييف-تدعو-رعاياها-إلى-البقاء-في-المنازل-والاحتفاظ-بالأوراق-الثبوتية-1059094389.html
السفارة المصرية في كييف تدعو رعاياها إلى البقاء في المنازل والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية
السفارة المصرية في كييف تدعو رعاياها إلى البقاء في المنازل والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية
دعت السفارة المصرية في كييف، اليوم الخميس، مواطنيها إلى عدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة تعليمات السلطات الأوكرانية. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
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القاهرة – سبوتنيك. جاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للسفارة على "فيسبوك"، "في ضوء تطور الأزمة في أوكرانيا، وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات؛ فأهم شيء هو عدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة تعليمات السلطات الأوكرانية".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف؛ مشيرا إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".
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روسيا, مصر, أخبار مصر الآن, أخبار أوكرانيا
السفارة المصرية في كييف تدعو رعاياها إلى البقاء في المنازل والاحتفاظ بالأوراق الثبوتية
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دعت السفارة المصرية في كييف، اليوم الخميس، مواطنيها إلى عدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة تعليمات السلطات الأوكرانية.
القاهرة – سبوتنيك. جاء في بيان نشر على الصفحة الرسمية للسفارة على "فيسبوك"، "في ضوء تطور الأزمة في أوكرانيا، وفرض الأحكام العرفية في أوكرانيا، وغلق المجال الجوي وكذلك القطارات؛ فأهم شيء هو عدم الخروج من المنازل، والاحتفاظ بمستندات إثبات الشخصية، ومتابعة تعليمات السلطات الأوكرانية".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا؛ وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط إلى احتلال الأراضي الأوكرانية؛ منوها بأن كافة محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف شمال الأطلسي (الناتو)، باءت بالفشل.
وأوضح بوتين، أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف؛ مشيرا إلى أن الظروف "تتطلب منا إجراءات حاسمة وفورية، وقد توجهت جمهوريتي دونباس الشعبيتين إلى روسيا بطلب للمساعدة".