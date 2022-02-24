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مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك يعلن السيطرة على مدينتين
- سبوتنيك عربي, 1920
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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الصين-تدعو-جميع-الأطراف-حول-أوكرانيا-إلى-التحلي-بضبط-النفس-1059078744.html
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
دعت الصين، اليوم الخميس، كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدة ان الوضع يمر بلحظة "حرجة". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:25+0000
2022-02-24T06:25+0000
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أخبار أوكرانيا
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن "باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع محادثات السلام قدما، وترحب بكل الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي".وأضاف: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن بلاده "تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا أن الصين قلقة للغاية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/باشنيك-قرار-بوتين-بعملية-عسكرية-سيؤدي-لاستعادة-السلام-في-دونباس-1059077126.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين

الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس

06:25 GMT 24.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022.
 اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بعد أن اعترفت روسيا بمنطقتين منفصلتين في شرق أوكرانيا ككيانين مستقلين، في مدينة نيويورك، الولايات المتحدة 21 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Carlo Allegri
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دعت الصين، اليوم الخميس، كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدة ان الوضع يمر بلحظة "حرجة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن "باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع محادثات السلام قدما، وترحب بكل الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي".
الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل في مركز التجمع للمفوضية العسكرية لمقاطعات كييف وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي، تم تنظيمها في المدرسة رقم 19 في مدينة دونيتسك في 19 فبراير، حيث وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين مرسومًا بشأن التعبئة العامة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
05:20 GMT
وأضاف: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".
وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن بلاده "تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا أن الصين قلقة للغاية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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