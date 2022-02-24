https://arabic.sputniknews.com/20220224/الصين-تدعو-جميع-الأطراف-حول-أوكرانيا-إلى-التحلي-بضبط-النفس-1059078744.html
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
دعت الصين، اليوم الخميس، كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدة ان الوضع يمر بلحظة "حرجة". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:25+0000
2022-02-24T06:25+0000
2022-02-24T06:25+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن "باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع محادثات السلام قدما، وترحب بكل الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي".وأضاف: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن بلاده "تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا أن الصين قلقة للغاية.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/باشنيك-قرار-بوتين-بعملية-عسكرية-سيؤدي-لاستعادة-السلام-في-دونباس-1059077126.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا, الصين
الصين تدعو جميع الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس
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دعت الصين، اليوم الخميس، كل الأطراف حول أوكرانيا إلى التحلي بضبط النفس، مؤكدة ان الوضع يمر بلحظة "حرجة".
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقال ممثل الصين الدائم لدى الأمم المتحدة، تشانغ جيون، في اجتماع لمجلس الأمن الدولي اليوم، إن "باب الحل السلمي للنزاع لم يغلق بالكامل بعد"، مؤكدا أن بلاده ستواصل دفع محادثات السلام قدما، وترحب بكل الجهود للتوصل إلى حل دبلوماسي".
وأضاف: "في السياق الحالي، يجب على جميع الأطراف المعنية ممارسة ضبط النفس وتجنب المزيد من تصعيد التوتر. نعتقد أن باب الحل السلمي للمشكلة الأوكرانية لم يغلق بالكامل. ولا ينبغي أن يكون كذلك".
وشدد الدبلوماسي الصيني، على أن بلاده "تدعم جميع الجهود المبذولة لإيجاد حل دبلوماسي للأزمة في أوكرانيا"، مؤكدا أن الصين قلقة للغاية.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس
، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية
لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.