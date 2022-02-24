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https://arabic.sputniknews.com/20220224/الطوارئ-الأوكرانية-مقتل-5-أشخاص-بتحطم-طائرة-عسكرية-قرب-العاصمة-كييف-1059101760.html
الطوارئ الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة كييف
الطوارئ الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة كييف
أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف، أسفر عن قتل خمسة أشخاص. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T13:02+0000
2022-02-24T13:03+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
تحطم مقاتلة
كييف
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وقالت الخدمة في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام"، اليوم الخميس "بين قريتي جوكوفتسي وتريبوليي، في مقاطعة أوبوخوف (بالقرب من كييف - محرر)، تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية (كان على متنها 14 شخصًا)، وأعقب ذلك إندلاع النيران مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. شارك 37 شخصًا وثماني قطع من المعدات من خدمة الطوارئ الحكومية في عملية الإنقاذ".كما نشرت الخدمة صورة للطائرة العسكرية المحطمة.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
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أخبار أوكرانيا, تحطم مقاتلة, كييف

الطوارئ الأوكرانية: مقتل 5 أشخاص بتحطم طائرة عسكرية قرب العاصمة كييف

13:02 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 13:03 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / Gleb Garanichالقوات الأوكرانية
القوات الأوكرانية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / Gleb Garanich
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أعلنت خدمة الطوارئ الأوكرانية تحطم طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية الأوكرانية بالقرب من العاصمة كييف، أسفر عن قتل خمسة أشخاص.
وقالت الخدمة في بيان عبر حسابها على موقع "تليغرام"، اليوم الخميس "بين قريتي جوكوفتسي وتريبوليي، في مقاطعة أوبوخوف (بالقرب من كييف - محرر)، تحطمت طائرة عسكرية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية (كان على متنها 14 شخصًا)، وأعقب ذلك إندلاع النيران مما أسفر عن مقتل خمسة أشخاص. شارك 37 شخصًا وثماني قطع من المعدات من خدمة الطوارئ الحكومية في عملية الإنقاذ".
كما نشرت الخدمة صورة للطائرة العسكرية المحطمة.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
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