https://arabic.sputniknews.com/20220224/العراق-على-بعد-خطوة-من-توقيع-عقد-مع-شركة-غازبروم-نفط-بخصوص-حقل-بدرة-النفطي-1059111864.html
العراق على بعد خطوة من توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" بخصوص حقل "بدرة" النفطي
العراق على بعد خطوة من توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" بخصوص حقل "بدرة" النفطي
قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارة لقطر، إن "العراق يريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية، لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة في... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:47+0000
2022-02-24T15:47+0000
2022-02-24T15:47+0000
روسيا
العراق
شركة غازبروم
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وقال إسماعيل: "فيما يتعلق باقتراح غازبروم نفط الأخير بتعديل عقد تطوير حقل بدرة، تمت الموافقة على 90% من هذا الاقتراح من قبل الإدارات المعنية في وزارة النفط والشركات".وبحسب إسماعيل، فإن الوزارة "تريد مساعدة شركة غازبروم نفط في تجاوز الأضرار في مشروع تطوير حقل بدرة"، وكما قدّر الوزير إسماعيل، فإن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".وأضاف الوزير: "هناك بعض التأخير في إعداد العقد، لكن شركة الوسط للنفط، وإدارة شركة النفط الوطنية العراقية مصممتان على التوصل إلى اتفاق مع شركة غازبروم نفط في المستقبل القريب".واضاف: "نريد توقيع عقد مع شركة غازبروم نفط وهي شركة مهمة بالنسبة للعراق كله، والحكومة العراقية، والقيادة السياسية للبلاد معنية بإرضاء مصالحها".وتابع الوزير: "بقيت نقطة أو نقطتان فقط تتعلقان بتطوير الوديعة غير المكتملة في الوثيقة".وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي إقليم كردستان العراق، في مشروع كرميان (حقل سركلا) وشاكال.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أسعار-النفط-تقفز-لأعلى-مستوى-لها-منذ-2014-1059091609.html
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روسيا, العراق, شركة غازبروم
العراق على بعد خطوة من توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" بخصوص حقل "بدرة" النفطي
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قال وزير النفط العراقي إحسان إسماعيل لوكالة "سبوتنيك"، خلال زيارة لقطر، إن "العراق يريد توقيع عقد مع شركة "غازبروم نفط" الروسية، لتحسين ظروف تطوير حقل بدرة في المستقبل القريب".
وقال إسماعيل: "فيما يتعلق باقتراح غازبروم نفط الأخير بتعديل عقد تطوير حقل بدرة، تمت الموافقة على 90% من هذا الاقتراح من قبل الإدارات المعنية في وزارة النفط والشركات".
وبحسب إسماعيل، فإن الوزارة "تريد مساعدة شركة غازبروم نفط في تجاوز الأضرار في مشروع تطوير حقل بدرة"، وكما قدّر الوزير إسماعيل، فإن "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح".
وأضاف الوزير: "هناك بعض التأخير في إعداد العقد، لكن شركة الوسط للنفط، وإدارة شركة النفط الوطنية العراقية مصممتان على التوصل إلى اتفاق مع شركة غازبروم نفط في المستقبل القريب".
واضاف: "نريد توقيع عقد مع شركة غازبروم نفط وهي شركة مهمة بالنسبة للعراق كله، والحكومة العراقية، والقيادة السياسية للبلاد معنية بإرضاء مصالحها".
وتابع الوزير: "بقيت نقطة أو نقطتان فقط تتعلقان بتطوير الوديعة غير المكتملة في الوثيقة".
وتعمل شركة "غازبروم نفط" في العراق في مشروع بدرة، وفي إقليم كردستان العراق، في مشروع كرميان (حقل سركلا) وشاكال.