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الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
https://arabic.sputniknews.com/20220224/القوات-الشعبية-في-دونيتسك-تعلن-انسحاب-القوات-الأوكرانية-من-مدينة-فولنوفاخا-1059081882.html
القوات الشعبية في دونيتسك تعلن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة فولنوفاخا
القوات الشعبية في دونيتسك تعلن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة فولنوفاخا
أعلنت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية غادرت باستعجال قرية فولنوفاخا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:28+0000
2022-02-24T07:29+0000
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هذا وأعلن مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيلوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، انتقال مدينتي شاستيي وستانيتسا لوغانسكايا إلى سيطرة جمهورية لوغانسك.وكتب كيسيلوف على "تليغرام": "شاستيي وستانيتسا لوغانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الشعبية في دونيتسك تعلن انسحاب القوات الأوكرانية من مدينة فولنوفاخا

07:28 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 07:29 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / UKRAINIAN NAVAL FORCESتعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022
تعزيزات وتدريبات قوات الجيش الأوكراني في موقع غير معلوم، أوكرانيا 18 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / UKRAINIAN NAVAL FORCES
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أعلنت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك أن القوات الأوكرانية غادرت باستعجال قرية فولنوفاخا.
هذا وأعلن مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيلوف، في وقت سابق من اليوم الخميس، انتقال مدينتي شاستيي وستانيتسا لوغانسكايا إلى سيطرة جمهورية لوغانسك.
وكتب كيسيلوف على "تليغرام": "شاستيي وستانيتسا لوغانساكايا تحت سيطرة جمهورية لوغانسك الشعبية".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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