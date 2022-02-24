https://arabic.sputniknews.com/20220224/القوات-الشعبية-في-لوغانسك-تعلن-إسقاط-مقاتلتين-أوكرانيتين-1059080953.html
القوات الشعبية في لوغانسك تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين
القوات الشعبية في لوغانسك تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين
أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في المنطقتين السكنيتين، سميلوي وستيفوفو. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:07+0000
2022-02-24T07:07+0000
2022-02-24T07:27+0000
أخبار أوكرانيا
جمهورية لوغانسك الشعبية
تغطية أحداث دونباس
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وقالت القوات في بيان: "أسقطت طائرتان من طراز سو-24 تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي سميلوي وستيبوفو".كما أكدت القوات أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من طرازBayraktar TB2 بالقرب من قرية ستشاستي في لوغانسك.وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
جمهورية لوغانسك الشعبية
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية
القوات الشعبية في لوغانسك تعلن إسقاط مقاتلتين أوكرانيتين
07:07 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلنت القوات الشعبية لجمهورية لوغانسك الشعبية عن إسقاط طائرتين أوكرانيتين من طراز "سو-25" في المنطقتين السكنيتين، سميلوي وستيفوفو.
وقالت القوات في بيان: "أسقطت طائرتان من طراز سو-24 تابعتان للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من قريتي سميلوي وستيبوفو".
كما أكدت القوات أنه تم إسقاط طائرتين مسيرتين من طرازBayraktar TB2 بالقرب من قرية ستشاستي في لوغانسك.
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، لافتا إلى أن "المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها".
وقال بوتين إن الدول الرائدة في حلف "الناتو" تدعم النازيين الجدد في أوكرانيا"، مضيفا أنه "ليس لدى روسيا فرصة سوى الدفاع عن نفسها، وسوف تستخدمها".
وأمس الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المساعدة في صد العدوان من القوات المسلحة الأوكرانية
، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.