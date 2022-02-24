https://arabic.sputniknews.com/20220224/المستشار-الألماني-يدعو-روسيا-إلى-وقف-العملية-العسكرية-في-دونباس-فورا-1059079332.html
المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا
المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في دونباس، فورا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:46+0000
2022-02-24T06:46+0000
2022-02-24T06:47+0000
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برلين - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "على روسيا وقف هذه العملية العسكرية فورا. سنقوم اليوم بتنسيق أعمالنا عن كثب، في إطار مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي. إنه يوم فظيع لأوكرانيا، ويوم أسود بالنسبة لأوروبا".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.كما شدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة عالية الدقة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار العالم الآن
المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا
06:46 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في دونباس، فورا.
برلين - سبوتنيك
. جاءت تصريحات شولتس في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "على روسيا وقف هذه العملية العسكرية فورا. سنقوم اليوم بتنسيق أعمالنا عن كثب، في إطار مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي. إنه يوم فظيع لأوكرانيا، ويوم أسود بالنسبة لأوروبا".
وأضاف: "إن هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا شيء يمكن أن يبرره، تدين ألمانيا بشدة هذا العمل المتهور للرئيس الروسي، نتضامن مع أوكرانيا وشعبها"، على حد تعبيره.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة
في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
كما شدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة عالية الدقة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.