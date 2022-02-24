عربي
مستشار وزير داخلية جمهورية لوغانسك يعلن السيطرة على مدينتين
- سبوتنيك عربي, 1920
تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/المستشار-الألماني-يدعو-روسيا-إلى-وقف-العملية-العسكرية-في-دونباس-فورا-1059079332.html
المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا
المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في دونباس، فورا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:46+0000
2022-02-24T06:47+0000
تغطية أحداث دونباس
روسيا
أخبار العالم الآن
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2735:1538_1920x0_80_0_0_445269e9b243672cdb92734035183b9d.jpg
برلين - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "على روسيا وقف هذه العملية العسكرية فورا. سنقوم اليوم بتنسيق أعمالنا عن كثب، في إطار مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي. إنه يوم فظيع لأوكرانيا، ويوم أسود بالنسبة لأوروبا".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.كما شدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة عالية الدقة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/08/1053703986_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_69d309b788707b059a4a91de69c62dc9.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار العالم الآن

المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا

06:46 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 06:47 GMT 24.02.2022)
© AP Photo / Michael Sohnمستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021
مستشار ألمانيا أولاف شولتس، 8 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Michael Sohn
تابعنا عبرGoogle news
دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في دونباس، فورا.
برلين - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "على روسيا وقف هذه العملية العسكرية فورا. سنقوم اليوم بتنسيق أعمالنا عن كثب، في إطار مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي. إنه يوم فظيع لأوكرانيا، ويوم أسود بالنسبة لأوروبا".
وأضاف: "إن هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك صارخ للقانون الدولي، لا شيء يمكن أن يبرره، تدين ألمانيا بشدة هذا العمل المتهور للرئيس الروسي، نتضامن مع أوكرانيا وشعبها"، على حد تعبيره.
يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
كما شدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة عالية الدقة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
App StoreGoogle play
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала