https://arabic.sputniknews.com/20220224/المستشار-الألماني-يدعو-روسيا-إلى-وقف-العملية-العسكرية-في-دونباس-فورا-1059079332.html

المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا

المستشار الألماني يدعو روسيا إلى وقف العملية العسكرية في دونباس فورا

دعا المستشار الألماني، أولاف شولتس، اليوم الخميس، روسيا إلى وقف عمليتها العسكرية في دونباس، فورا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T06:46+0000

2022-02-24T06:46+0000

2022-02-24T06:47+0000

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برلين - سبوتنيك. جاءت تصريحات شولتس في تغريدة عبر "تويتر" قال فيها: "على روسيا وقف هذه العملية العسكرية فورا. سنقوم اليوم بتنسيق أعمالنا عن كثب، في إطار مجموعة السبع، وحلف شمال الأطلسي، والاتحاد الأوروبي. إنه يوم فظيع لأوكرانيا، ويوم أسود بالنسبة لأوروبا".يأتي ذلك بعدما أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.كما شدد بوتين، على أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة عالية الدقة. وأوضحت الوزارة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

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