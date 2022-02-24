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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/الهند-تستعد-لإجلاء-مواطنيها-من-أوكرانيا-1059087145.html
الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا
الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا
تستعد الهند لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا على خلفية تطورات الأحداث وإعلان روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:35+0000
2022-02-24T09:35+0000
تغطية أحداث دونباس
العالم
جمهورية لوغانسك الشعبية
روسيا
أخبار أوكرانيا
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ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السفارة الهندية في أوكرانيا أعلنت أنها تجري الترتيبات اللازمة لإجلاء الهنود بوسائل بديلة بسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، عن بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html
https://arabic.sputniknews.com/20220224/حريق-في-مطار-تشوغيف-العسكري-بمنطقة-خاركوف-الأوكرانية-فيديو-1059077595.html
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العالم, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار أوكرانيا

الهند تستعد لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا

09:35 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورلوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022
لوضع في أوكرانيا - أهالي مدينة كييف وضواحيها يغادرونها إلى مناطق أكثر أمانا، 24 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Stringer
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تستعد الهند لإجلاء مواطنيها من أوكرانيا على خلفية تطورات الأحداث وإعلان روسيا بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس.
ذكرت ذلك وكالة "رويترز"، اليوم الخميس، مشيرة إلى أن السفارة الهندية في أوكرانيا أعلنت أنها تجري الترتيبات اللازمة لإجلاء الهنود بوسائل بديلة بسبب إغلاق المجال الجوي الأوكراني.
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
02:53 GMT
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 24 فبراير/ شباط الجاري، عن بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
تحطم طائرة آن 26 قرب مدينة خاركوف الأوكرانية، أوكرانيا 25 سبتمبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
حريق في مطار تشوغيف العسكري بمنطقة خاركوف الأوكرانية... فيديو
05:34 GMT
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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