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https://arabic.sputniknews.com/20220224/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بسبب-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا--1059126067.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T23:31+0000
2022-02-24T23:32+0000
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60

اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا

23:31 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 23:32 GMT 24.02.2022)
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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