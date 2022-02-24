https://arabic.sputniknews.com/20220224/اليابان-تفرض-عقوبات-جديدة-على-روسيا-بسبب-العملية-العسكرية-في-أوكرانيا--1059126067.html
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T23:31+0000
2022-02-24T23:31+0000
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2022
الأخبار
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اليابان تفرض عقوبات جديدة على روسيا بسبب العملية العسكرية في أوكرانيا
23:31 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 23:32 GMT 24.02.2022)