https://arabic.sputniknews.com/20220224/انقسام-بين-دول-الاتحاد-الأوروبي-حول-مسألة-فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-1059111202.html

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة فصل روسيا عن شبكة "سويفت"

انقسام بين دول الاتحاد الأوروبي حول مسألة فصل روسيا عن شبكة "سويفت"

قال مسؤول رفيع المستوى في الاتحاد الأوروبي، إن دول الاتحاد تناقش إمكانية فصل روسيا عن شبكة المدفوعات الدولية "سويفت"بسبب العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:41+0000

2022-02-24T15:41+0000

2022-02-24T15:42+0000

روسيا

أخبار الاتحاد الأوروبي

اقتصاد

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وبحسب معلومات قناة "CNN"، فإن دول الاتحاد الأوروبي منقسمة حول هذه المسألة.وأفادت القناة بأن بعض الدول على سبيل المثال بولندا وإستونيا ولاتفيا وليتوانيا يؤيدون فصل روسيا عن شبكة "SWIFT" كجزء من حزمة أوسع من العقوبات التي من المتوقع أن تعلنها الدول الأوروبية اليوم الخميس.وأشارت إلى أن ألمانيا وإيطاليا والمجر وقبرص تعارض مثل هذا الإجراء وتدعو إلى تطوير علاقات اقتصادية أوثق مع روسيا.ونقلت القناة عن مصدر في الاتحاد الأوروبي، قوله إن المناقشات حول الموضوع "مستمرة"، لكنه في الوقت نفسه، توقع أن تسود المصالح الاقتصادية، وأن يرفض الاتحاد في النهاية فصل روسيا عن شبكة سويفت.

https://arabic.sputniknews.com/20220202/فصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-ما-تأثير-هذه-الخطوة-ولماذا-لا-يجرؤ-الغرب-عليها-1057648609.html

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