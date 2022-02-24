https://arabic.sputniknews.com/20220224/باشنيك-قرار-بوتين-بعملية-عسكرية-سيؤدي-لاستعادة-السلام-في-دونباس-1059077126.html
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، اليوم الخميس، بأن قرار بوتين للقيام بعملية عسكرية خاصة سيؤدي إلى استعادة السلام في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T05:20+0000
2022-02-24T05:20+0000
2022-02-24T05:20+0000
تغطية أحداث دونباس
أخبار أوكرانيا
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933447_0:102:3281:1948_1920x0_80_0_0_60bc46dcde21a2251c967914f81d9f4b.jpg
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933447_275:0:3006:2048_1920x0_80_0_0_7395fc58a58e04503b9ba68a8b360dd8.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار أوكرانيا, روسيا
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
تابعنا عبر
صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، اليوم الخميس، بأن قرار بوتين للقيام بعملية عسكرية خاصة سيؤدي إلى استعادة السلام في دونباس.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين
بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.