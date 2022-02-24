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https://arabic.sputniknews.com/20220224/باشنيك-قرار-بوتين-بعملية-عسكرية-سيؤدي-لاستعادة-السلام-في-دونباس-1059077126.html
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس
صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، اليوم الخميس، بأن قرار بوتين للقيام بعملية عسكرية خاصة سيؤدي إلى استعادة السلام في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T05:20+0000
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هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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أخبار أوكرانيا, روسيا

باشنيك: قرار بوتين بعملية عسكرية سيؤدي لاستعادة السلام في دونباس

05:20 GMT 24.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev / الذهاب إلى بنك الصورالوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل في مركز التجمع للمفوضية العسكرية لمقاطعات كييف وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي، تم تنظيمها في المدرسة "رقم 19" في مدينة دونيتسك في 19 فبراير، حيث وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين مرسومًا بشأن التعبئة العامة.
الوضع الحالي في إقليم دونباس - رجل في مركز التجمع للمفوضية العسكرية لمقاطعات كييف وفوروشيلوفسكي وكالينينسكي، تم تنظيمها في المدرسة رقم 19 في مدينة دونيتسك في 19 فبراير، حيث وقع رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشيلين مرسومًا بشأن التعبئة العامة. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Ilia Pitalev
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صرح رئيس جمهورية لوغانسك، ليونيد باشنيك، اليوم الخميس، بأن قرار بوتين للقيام بعملية عسكرية خاصة سيؤدي إلى استعادة السلام في دونباس.
هذا وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال الرئيس الروسي إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت".
ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في وقت سابق، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الثلاثاء، الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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