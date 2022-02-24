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https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-العقوبات-الأمريكية-الجديدة-على-موسكو-تشمل-4-بنوك-أساسية-في-روسيا-1059119963.html
بايدن: العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو تشمل 4 بنوك روسية أساسية
بايدن: العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو تشمل 4 بنوك روسية أساسية
أكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T18:54+0000
2022-02-24T19:13+0000
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روسيا
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وجدّد بايدن تأكيده على "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".وأعلن الرئيس الأمريكي "إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".وأكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها".واعتبر بايدن أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وسيتحمل تداعياتها"، فيما دعا بايدن "للتركيز على الحوار لتجنب الصراع في أوكرانيا".ورد بايدن على سؤال حول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، حيث قال: "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".واعتبر بايدن أن "طموح بوتين يتجاوز أوكرانيا، حيث أنه يريد إعادة إحياء الاتحاد السوفييتي".ونوه بايدن إلى أن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية

بايدن: العقوبات الأمريكية الجديدة على موسكو تشمل 4 بنوك روسية أساسية

18:54 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 19:13 GMT 24.02.2022)
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي، جو بايدن
الرئيس الأمريكي، جو بايدن - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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أكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها".
وجدّد بايدن تأكيده على "عدم مشاركة القوات الأمريكية في العمليات القتالية في أوكرانيا".
وأعلن الرئيس الأمريكي "إرسال قوات إضافية إلى ألمانيا على خلفية العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا".
وأكد الرئيس الأمريكي أن "العقوبات الجديدة ستكون ذات تأثير كبير على روسيا دون الولايات المتحدة وحلفائها".
واعتبر بايدن أن "الرئيس بوتين اختار طريق الحرب وسيتحمل تداعياتها"، فيما دعا بايدن "للتركيز على الحوار لتجنب الصراع في أوكرانيا".
ورد بايدن على سؤال حول فصل روسيا عن نظام التحويل المصرفي العالمي "سويفت"، حيث قال: "العقوبات الحالية قد تكون ذات أثر أكبر، ولكن خيار سويفت ما زال مطروحا".
واعتبر بايدن أن "طموح بوتين يتجاوز أوكرانيا، حيث أنه يريد إعادة إحياء الاتحاد السوفييتي".
ونوه بايدن إلى أن "فرض العقوبات على الرئيس بوتين شخصيا لا يزال خيارا مطروحا".
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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