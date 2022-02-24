https://arabic.sputniknews.com/20220224/بايدن-يتفق-مع-قادة-مجموعة-السبع-على-فرض-عقوبات-صارمة-ضد-روسيا--1059118514.html
بايدن يتفق مع قادة مجموعة السبع على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا
بايدن يتفق مع قادة مجموعة السبع على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه اتفق مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة على روسيا، على خلفية العملية... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T18:08+0000
2022-02-24T18:08+0000
2022-02-24T18:20+0000
روسيا
الرئيس الأمريكي
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وقال الرئيس الأمريكي في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".وأضاف: "لقد اتفقنا على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة وتدابير اقتصادية أخرى، لمحاسبة روسيا... نحن نقف مع الشعب الأوكراني الشجاع".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوهًا بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الرئيس الأمريكي
بايدن يتفق مع قادة مجموعة السبع على فرض عقوبات صارمة ضد روسيا
18:08 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 18:20 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الخميس، أنه اتفق مع قادة مجموعة الدول السبع الكبرى، على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة على روسيا، على خلفية العملية العسكرية التي شنتها في أوكرانيا.
وقال الرئيس الأمريكي
في تغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع تويتر: "التقيت هذا الصباح مع نظرائي في مجموعة السبع لمناقشة هجوم الرئيس بوتين غير المبرر على أوكرانيا".
وأضاف: "لقد اتفقنا على المضي قدما في فرض حزم عقوبات صارمة وتدابير اقتصادية أخرى، لمحاسبة روسيا... نحن نقف مع الشعب الأوكراني الشجاع".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في أعقاب طلب جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك رسميا دعم روسيا في مواجهة الجيش الأوكراني.
وشدد بوتين أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، منوهًا بأن جميع محاولات روسيا التوصل لاتفاق بشأن عدم توسيع حلف الناتو باءت بالفشل.
وأوضح أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص، الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات، لسوء المعاملة والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف.
وردا على هذه الخطوة، فرضت الدول الغربية عقوبات ضد روسيا وهددت بفرض المزيد.