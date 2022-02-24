https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
بدء العملية العسكرية في دونباس
بدء العملية العسكرية في دونباس
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T09:22+0000
2022-02-24T09:22+0000
2022-02-24T10:09+0000
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
الجديد أولاًالقديم أولاً
وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، برفع العقوبات المفروضة على الأوكرانيين المستعدين للدفاع عن البلاد بالسلاح.
وقال زيلينسكي، في خطابه: "سنرفع العقوبات عن جميع مواطني أوكرانيا بقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع ، المستعدين للدفاع عن بلادنا والسلاح في أيديهم، كجزء من الدفاع عن أراضينا".
تعرض طاقم RT Arabic لإطلاق النار من قبل قوات الأمن في كييف على خط التماس في دونباس.
الدفاع الروسية: يستعد مجلس الأمن الأوكراني لتنفيذ استفزازات وفقًا للأنماط المعروفة لـ"لخوذ البيضاء" ، حيث تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع "إصابات جماعية" بين السكان المدنيين.
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن قطع بلاده لعلاقاتها الدبلوماسية مع روسيا.
الدفاع الروسية: نفذت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجوما مضادا بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية.
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن وزير الدفاع الأوكراني كان على علم بعملية خاصة محتملة وكان بإمكانه منعها.
لكنه لم يفعل شيئا.
أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن وحدات من اللواء 25 في الجيش الأوكراني تستعد للانسحاب من افدييفكا التي تحتلها كييف.