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تغطية أحداث دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html
بدء العملية العسكرية في دونباس
بدء العملية العسكرية في دونباس
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
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تغطية أحداث دونباس
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أخبار جمهورية دونيتسك, روسيا, أخبار أوكرانيا, новый онлайн для белой редактуры
الجنود الروس يقودون الدبابات خلال التدريبات العسكرية في منطقة لينينغراد، روسيا، 14 فبراير 2022. - سبوتنيك عربي

بدء العملية العسكرية في دونباس

09:22 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 10:09 GMT 24.02.2022)
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يتبع
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: "تتطلب الظروف منّا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونيتسك الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، ووفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادق عليها البرلمان والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس بوتين إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
الجديد أولاًالقديم أولاً
10:08 GMT 24.02.2022
10:08 GMT 24.02.2022
وعد الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، برفع العقوبات المفروضة على الأوكرانيين المستعدين للدفاع عن البلاد بالسلاح.
وقال زيلينسكي، في خطابه: "سنرفع العقوبات عن جميع مواطني أوكرانيا بقرار من مجلس الأمن القومي والدفاع ، المستعدين للدفاع عن بلادنا والسلاح في أيديهم، كجزء من الدفاع عن أراضينا".
09:57 GMT 24.02.2022
09:56 GMT 24.02.2022
تعرض طاقم RT Arabic لإطلاق النار من قبل قوات الأمن في كييف على خط التماس في دونباس.
09:51 GMT 24.02.2022
الدفاع الروسية: يستعد مجلس الأمن الأوكراني لتنفيذ استفزازات وفقًا للأنماط المعروفة لـ"لخوذ البيضاء" ، حيث تم تصوير مقاطع فيديو على مراحل في المدن الأوكرانية بزعم وقوع "إصابات جماعية" بين السكان المدنيين.
09:39 GMT 24.02.2022
09:36 GMT 24.02.2022
أعلن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، عن قطع بلاده لعلاقاتها الدبلوماسية مع روسيا.
09:32 GMT 24.02.2022
الدفاع الروسية: نفذت قوات جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك هجوما مضادا بدعم ناري من القوات المسلحة الروسية.
09:30 GMT 24.02.2022
09:28 GMT 24.02.2022
قال الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إن وزير الدفاع الأوكراني كان على علم بعملية خاصة محتملة وكان بإمكانه منعها.
لكنه لم يفعل شيئا.
09:20 GMT 24.02.2022
أعلنت الشرطة الشعبية في جمهورية دونيتسك، إن وحدات من اللواء 25 في الجيش الأوكراني تستعد للانسحاب من افدييفكا التي تحتلها كييف.
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