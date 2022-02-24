https://arabic.sputniknews.com/20220224/بريطانيا-تصدر-تعليمات-بمنع-شركاتها-الوطنية-من-الطيران-فوق-الأجواء-الأوكرانية-1059083696.html
بريطانيا تصدر تعليمات بمنع شركاتها الوطنية من الطيران فوق الأجواء الأوكرانية
بريطانيا تصدر تعليمات بمنع شركاتها الوطنية من الطيران فوق الأجواء الأوكرانية
قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات لهيئة الطيران المدني البريطانية بتجنب الأجواء الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة هناك. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:05+0000
2022-02-24T08:05+0000
2022-02-24T08:06+0000
تغطية أحداث دونباس
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وكتب شابس في تغريدة: "عقب الأحداث المأساوية على مدار الليل في أوكرانيا، أصدرت تعليمات لهيئة الطيران المدني بضمان تجنب الخطوط الجوية للأجواء الأوكرانية لضمان أمن وسلامة الركاب والطواقم".وتابع: "مستمرون في التضامن مع الشعب الأوكراني والعمل مع الشركاء والحلفاء للرد على هذا العدوان"، في إشارة إلى إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس.وقال الرئيس الروسي: ""تتطلب الظروف منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، وفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".وأشار الرئيس إلى أن خطط روسيا لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
بريطانيا, أخبار أوكرانيا
بريطانيا تصدر تعليمات بمنع شركاتها الوطنية من الطيران فوق الأجواء الأوكرانية
08:05 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 08:06 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
قال وزير النقل البريطاني غرانت شابس، اليوم الخميس، إنه أصدر تعليمات لهيئة الطيران المدني البريطانية بتجنب الأجواء الأوكرانية، في ظل التطورات الأخيرة هناك.
القاهرة - سبوتنيك. وكتب شابس في تغريدة: "عقب الأحداث المأساوية على مدار الليل في أوكرانيا، أصدرت تعليمات لهيئة الطيران المدني بضمان تجنب الخطوط الجوية للأجواء الأوكرانية لضمان أمن وسلامة الركاب والطواقم".
وتابع: "مستمرون في التضامن مع الشعب الأوكراني والعمل مع الشركاء والحلفاء للرد على هذا العدوان"، في إشارة إلى إعلان روسيا بدء عملية عسكرية في دونباس شرقي أوكرانيا.
أعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، في خطاب وجهه إلى الشعب الروسي، عن اتخاذه قرارا بشن عملية عسكرية
خاصة في دونباس.
وقال الرئيس الروسي: ""تتطلب الظروف منا اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية. لجأت جمهورية دونباس الشعبية إلى روسيا لطلب المساعدة. وفي هذا الصدد، وفقًا للمادة 51، الجزء 7 من ميثاق الأمم المتحدة، وبموافقة مجلس الاتحاد وعملا بمعاهدات الصداقة التي صادقت عليها الجمعية الفيدرالية والمساعدة المتبادلة مع جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، قررت القيام بعملية عسكرية خاصة".
وأشار الرئيس إلى أن خطط روسيا
لا تشمل احتلال أوكرانيا، لكن موسكو ستسعى جاهدة من أجل نزع سلاحها.
وأضاف بوتين: "هدف العملية هو حماية الأشخاص الذين تعرضوا للتنمر والإبادة الجماعية من قبل نظام كييف لمدة ثماني سنوات، ولهذا سنسعى جاهدين لنزع السلاح و تقديمهم إلى العدالة، وكذلك الذين ارتكبوا جرائم دموية عديدة ضد المدنيين بمن فيهم مواطنون روس".