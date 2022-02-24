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وكالة: تقييد رحلات الطائرات المدنية في مجال أوكرانيا الجوي بسبب مخاطر محتملة
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بلينكن-يعتقد-أن-روسيا-ستغزو-أوكرانيا-قبل-انتهاء-ليلة-الأربعاء-1059073584.html
بلينكن يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء ليلة الأربعاء
بلينكن يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء ليلة الأربعاء
قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه يتوقع أن تغزو روسيا أوكرانيا قبل انتهاء ليل الأربعاء، لكنه لا يزال يرى فرصة "لتجنب عدوان كبير". 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T01:06+0000
2022-02-24T01:06+0000
أخبار أوكرانيا
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موسكو - سبوتنيك. وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمركية يوم الأربعاء (بتوقيت واشنطن): "كل شيء جاهز على ما يبدو كي تشرع روسيا في عدوان كبير على أوكرانيا".ولفت وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه "لا يستطيع أن يحدد الزمان أو المكان على وجه الدقة".وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/وكالة-سماع-دوي-خمسة-انفجارات-على-الأقل-في-مدينة-دونيتسك-1059072799.html
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أخبار أوكرانيا

بلينكن يعتقد أن روسيا ستغزو أوكرانيا قبل انتهاء ليلة الأربعاء

01:06 GMT 24.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation / الذهاب إلى بنك الصورمؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022
مؤتمر صحفي لوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن في جنيف، سويسرا 21 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
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قال وزير الخارجية الأمريكية أنتوني بلينكن إنه يتوقع أن تغزو روسيا أوكرانيا قبل انتهاء ليل الأربعاء، لكنه لا يزال يرى فرصة "لتجنب عدوان كبير".
موسكو - سبوتنيك. وأضاف بلينكن في مقابلة مع شبكة "إن.بي.سي نيوز" الأمركية يوم الأربعاء (بتوقيت واشنطن): "كل شيء جاهز على ما يبدو كي تشرع روسيا في عدوان كبير على أوكرانيا".
ولفت وزير الخارجية الأمريكية إلى أنه "لا يستطيع أن يحدد الزمان أو المكان على وجه الدقة".
الوضع في دونباس - تداعيات القصف الصاروخي الأوكراني على حي كيروفسك، جمهورية دونيتسك الشعبية، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
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00:02 GMT
وفي وقت سابق، يوم الأربعاء، طلب قادة جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك دينيس بوشيلين، وليونيد باشنيك، من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، المساعدة في صد عدوان من القوات المسلحة الأوكرانية، لتجنب وقوع خسائر في صفوف المدنيين ومنع وقوع كارثة إنسانية في دونباس.
وقال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف: "تلقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين رسائل من قادة الجمهوريتين. بالنيابة عن شعوبهم، يعبرون مرة أخرى عن الامتنان لرئيس روسيا على الاعتراف بدولهم".
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
ومع ذلك قال بوتين يوم الثلاثاء تعليقا على موافقة مجلس الاتحاد الروسي، على استخدام الجيش في دونباس: "لم أقل أن قواتنا سترسل إلى دونباس الآن، من المستحيل التنبؤ بإجراءات محددة للقوات المسلحة الروسية، هذا يعتمد على الموقف".
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني. وصف الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء الأحداث الجارية الآن في أوكرانيا بأنها "بداية غزو روسي"، لكن كبار المسؤولين في الإدارة رفضوا منذ ذلك الحين تأكيد ما إذا كانت هناك قوات روسية دخلت إلى دونباس.
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