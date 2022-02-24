https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-ستظل-جزءا-من-الاقتصاد-العالمي-ولا-تعتزم-إلحاق-الضرر-بهذا-النظام-1059115168.html
بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام
بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T16:41+0000
2022-02-24T16:41+0000
2022-02-24T17:07+0000
روسيا
فلاديمير بوتين
اقتصاد
تغطية أحداث دونباس
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408744_0:64:2875:1681_1920x0_80_0_0_f566006e40148f43ac6e99a69253c2ae.jpg
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، ألكسندر شوخين، مساء اليوم الخميس.وأضاف بوتين أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر. وأشار بوتين إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.من جانبه، قال شوخين إنه سيتعين على الشركات الروسية العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب خفض الوظائف وارتفاع الأسعار.وأضاف: "بالطبع، سيؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى أن الأعمال التجارية الروسية ستضطر إلى العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة القيود المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة والاقتصاد الروسي منذ عام 2014، تكيفوا مع الأزمات وتغلبوا عليها بنجاح".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، نتيجة الاستفزازات الأوكرانية وبعدما طلبت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المساعدة من روسيا في حماية المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصدر-أوروبا-لا-تخطط-حتى-الآن-لفصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-1059113715.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/15/1054408744_65:0:2796:2048_1920x0_80_0_0_1b256a8e2b87936a563b5bb3962d9e9d.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد
بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام
16:41 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 17:07 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام.
جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين
مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، ألكسندر شوخين، مساء اليوم الخميس.
وأضاف بوتين أن روسيا
تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر.
وتابع: "نحن جميعًا، وأنت أيضًا، نفهم العالم الذي نعيش فيه، ومستعدون بطريقة أو بأخرى لما يحدث الآن فيما يتعلق بالقيود وسياسة العقوبات".
وأشار بوتين إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.
من جانبه، قال شوخين إنه سيتعين على الشركات الروسية العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب خفض الوظائف وارتفاع الأسعار.
وأضاف: "بالطبع، سيؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى أن الأعمال التجارية الروسية ستضطر إلى العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة القيود المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة والاقتصاد الروسي
منذ عام 2014، تكيفوا مع الأزمات وتغلبوا عليها بنجاح".
وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس
، جنوب شرقي أوكرانيا، نتيجة الاستفزازات الأوكرانية وبعدما طلبت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المساعدة من روسيا في حماية المدنيين.