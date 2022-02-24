https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-روسيا-ستظل-جزءا-من-الاقتصاد-العالمي-ولا-تعتزم-إلحاق-الضرر-بهذا-النظام-1059115168.html

بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام

بوتين: روسيا ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إن موسكو ستظل جزءا من الاقتصاد العالمي ولا تعتزم إلحاق الضرر بهذا النظام. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T16:41+0000

2022-02-24T16:41+0000

2022-02-24T17:07+0000

روسيا

فلاديمير بوتين

اقتصاد

تغطية أحداث دونباس

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جاء ذلك خلال لقاء الرئيس بوتين مع رئيس الاتحاد الروسي للصناعيين ورجال الأعمال، ألكسندر شوخين، مساء اليوم الخميس.وأضاف بوتين أن روسيا تستعد للوضع الحالي وتحلل المخاطر. وأشار بوتين إلى أن كل ما يحدث في أوكرانيا الآن هو إجراء ضروري، مؤكدا أنه لم يترك لروسيا أي فرصة للقيام بخلاف ذلك.من جانبه، قال شوخين إنه سيتعين على الشركات الروسية العمل بشكل أكثر كفاءة، وتجنب خفض الوظائف وارتفاع الأسعار.وأضاف: "بالطبع، سيؤدي الوضع الجيوسياسي الحالي إلى أن الأعمال التجارية الروسية ستضطر إلى العمل في ظروف صعبة، مع مراعاة القيود المختلفة، لكنني أود أن أؤكد أن الدولة والاقتصاد الروسي منذ عام 2014، تكيفوا مع الأزمات وتغلبوا عليها بنجاح".وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، نتيجة الاستفزازات الأوكرانية وبعدما طلبت جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك المساعدة من روسيا في حماية المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/مصدر-أوروبا-لا-تخطط-حتى-الآن-لفصل-روسيا-عن-شبكة-سويفت-1059113715.html

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روسيا, فلاديمير بوتين, اقتصاد