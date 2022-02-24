https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-سلاح-روسي-منقطع-النظير-1059079081.html
بوتين يعلن عن سلاح روسي منقطع النظير
بوتين يعلن عن سلاح روسي منقطع النظير
أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك القوات المسلحة الروسية لسلاح لا يوجد له مثيل في العالم. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T06:34+0000
2022-02-24T06:34+0000
2022-02-24T06:34+0000
فلاديمير بوتين
سلاح روسيا
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وقال بوتين في كلمة تهنئة وجهها إلى القوات المسلحة في يوم حماة الوطن (23/02/2022) إن "سلاحًا لا يوجد له مثيل في العالم" دخل الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية.ونوه إلى "أننا سنستمر في تطوير أنظمة الأسلحة المستقبلية، وبالأخص الأسلحة فرط الصوتية والأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة... وهي أسلحة تزيد القدرة القتالية للقوات المسلحة مرات عديدة".وكان الرئيس بوتين قد أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدُّم روسيا على الدول الأخرى في مجال اختراع الأسلحة الحديثة.وسلّمت روسيا قواتها المسلحة أخيرا صواريخ "كينجال" و"أفانغارد" وهي صواريخ فرط صوتية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، وتستعد لإدخال صاروخ فرط صوتي آخر هو "تسيركون"، إلى الخدمة العسكرية. وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي يملك جيشها السلاح الصاروخي فرط الصوتي.وعبر الرئيس بوتين في كلمة وجهها في في فجر الخميس (24/02/2022) معلنا بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، عبر عن اعتقاده بأن جنود وضباط القوات المسلحة الروسية سيؤدون واجبهم.
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سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
فلاديمير بوتين, سلاح روسيا
بوتين يعلن عن سلاح روسي منقطع النظير
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أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين امتلاك القوات المسلحة الروسية لسلاح لا يوجد له مثيل في العالم.
وقال بوتين في كلمة تهنئة وجهها إلى القوات المسلحة في يوم حماة الوطن (23/02/2022) إن "سلاحًا لا يوجد له مثيل في العالم" دخل الخدمة في صفوف القوات المسلحة الروسية.
ونوه إلى "أننا سنستمر في تطوير أنظمة الأسلحة المستقبلية، وبالأخص الأسلحة فرط الصوتية والأسلحة التي تستند إلى مبادئ فيزيائية جديدة... وهي أسلحة تزيد القدرة القتالية للقوات المسلحة مرات عديدة".
وكان الرئيس بوتين قد أكد في ديسمبر/كانون الأول الماضي تقدُّم روسيا على الدول الأخرى في مجال اختراع الأسلحة الحديثة.
وسلّمت روسيا قواتها المسلحة أخيرا صواريخ "كينجال" و"أفانغارد" وهي صواريخ فرط صوتية تعادل سرعتها أضعاف سرعة الصوت، وتستعد لإدخال صاروخ فرط صوتي آخر هو "تسيركون"، إلى الخدمة العسكرية. وأصبحت روسيا هي الدولة الوحيدة التي يملك جيشها السلاح الصاروخي فرط الصوتي.
وعبر الرئيس بوتين في كلمة وجهها في في فجر الخميس (24/02/2022) معلنا بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين في منطقة دونباس من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، عبر عن اعتقاده بأن جنود وضباط القوات المسلحة الروسية سيؤدون واجبهم.