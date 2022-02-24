https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يناقش-الوضع-حول-أوكرانيا-مع-رئيس-وزراء-الهند-1059119225.html

بوتين يناقش الوضع حول أوكرانيا مع رئيس وزراء الهند

بوتين يناقش الوضع حول أوكرانيا مع رئيس وزراء الهند

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، خلال محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي، إنه تم اتخاذ قرار بشأن العملية العسكرية الخاصة بسبب عدوان كييف وتواجد... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T18:37+0000

2022-02-24T18:37+0000

2022-02-24T18:58+0000

تغطية أحداث دونباس

روسيا

العالم

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/104279/29/1042792910_0:0:2849:1603_1920x0_80_0_0_a62c1d6d2b4b153293dd94e3503a2593.jpg

وبحسب بيان للكرملين قال بوتين لمودي: "كان لدى كييف سياسة مدمرة طويلة الأمد تهدف إلى خرق اتفاقيات مينسك".وأوضح أنه : "في ظل هذه الظروف، وكذلك فيما يتعلق بالتطور العسكري للولايات المتحدة وحلفائها في الناتو على أراضي أوكرانيا، غير المقبول من قبل روسيا؛ تم اتخاذ قرار بشن عملية عسكرية خاصة".وأضاف البيان: "شكر رئيس وزراء الهند (الرئيس بوتين) على التوضيح وطلب المساعدة في ضمان أمن المواطنين الهنود الموجودين حاليًا في أوكرانيا. وقال الرئيس الروسي إنه سيتم إصدار التعليمات اللازمة".وأكد البيان أن بوتين ومودي اتفقا على مزيد من الاتصالات على مختلف المستويات.وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية. وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/بدء-العملية-العسكرية-في-دونباس-1059086384.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا