https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوشلين-المقر-الرئيسي-لعملية-القوات-المشتركة-لأوكرانيا-في-دونباس-مدمر-1059082973.html
بوشلين: المقر الرئيسي لعملية القوات المشتركة لأوكرانيا في دونباس مدمر
بوشلين: المقر الرئيسي لعملية القوات المشتركة لأوكرانيا في دونباس مدمر
أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الخميس، أن المقر الرئيسي لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في دونباس أصبح مدمرا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:52+0000
2022-02-24T07:52+0000
2022-02-24T08:10+0000
أخبار أوكرانيا
قصف
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وقال بوشلين على الهواء لقناة "روسيا-24": "على طول خط الاتصال بالكامل، يمكن القول أنه لم يتم توجيه ضربات عمليا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ويتم قمع نقاط إطلاق النار للعدو.. تم تدمير مقر عمليات القوات المشتركة، وحركة التحرير تسير على قدم وساق".تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادتا الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
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أخبار أوكرانيا, قصف
بوشلين: المقر الرئيسي لعملية القوات المشتركة لأوكرانيا في دونباس مدمر
07:52 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 08:10 GMT 24.02.2022) تابعنا عبر
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أعلن رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية، دينيس بوشلين، اليوم الخميس، أن المقر الرئيسي لعملية القوات المشتركة الأوكرانية في دونباس أصبح مدمرا.
وقال بوشلين على الهواء لقناة "روسيا-24": "على طول خط الاتصال بالكامل، يمكن القول أنه لم يتم توجيه ضربات عمليا على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، ويتم قمع نقاط إطلاق النار للعدو.. تم تدمير مقر عمليات القوات المشتركة، وحركة التحرير تسير على قدم وساق".
تصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادتا الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، يوم الاثنين، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك
، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.