https://arabic.sputniknews.com/20220224/بيان-من-الصين-بعد-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-أمريكا-أججت-الأمور-1059084174.html

بيان من الصين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... أمريكا أججت الأمور

بيان من الصين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... أمريكا أججت الأمور

أكدت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، داعية كل الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل على عدم خروج الأوضاع عن السيطرة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T08:09+0000

2022-02-24T08:09+0000

2022-02-24T08:09+0000

تغطية أحداث دونباس

الصين

روسيا

أخبار أوكرانيا

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058954130_0:156:3001:1844_1920x0_80_0_0_973b45a743ee377723a7509a3265d5b1.jpg

القاهرة- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون الرسمي الصيني، إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، داعية كل الأطراف للحفاظ على ضبط النفس وتجنب خروج الوضع عن السيطرة".وأضافت: "الموقف الروسي الأوكراني يعكس خلفية تاريخية معقدة. الصين مجددا تدعو كل الأطراف إلى عدم غلق الأبواب أمام الحل السلمي والالتزام بالحوار والمفاوضات".واتهمت المتحدثة الصينية، الولايات المتحدة بتأجيج الأمور في أوكرانيا، وقالت: "الولايات المتحدة أججت التوترات وأذكت تهديدات الحرب، في وقت باعت فيه أسلحة لأوكرانيا بما قيمته 1.5 مليار دولار. من غير المعقول توجيه أصابع الاتهام بعد إشعال الأوضاع".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.

https://arabic.sputniknews.com/20220224/أردوغان-يعقد-جلسة-لمجلس-الأمن-بشأن-الأحداث-في-أوكرانيا-1059079202.html

الصين

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا