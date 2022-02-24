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الدفاع الروسية: بيان القوات المسلحة الأوكرانية بشأن خسائر الطائرات الروسية والمدرعات "كاذب"
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220224/بيان-من-الصين-بعد-العملية-العسكرية-الروسية-في-أوكرانيا-أمريكا-أججت-الأمور-1059084174.html
بيان من الصين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... أمريكا أججت الأمور
بيان من الصين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... أمريكا أججت الأمور
أكدت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، داعية كل الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل على عدم خروج الأوضاع عن السيطرة. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T08:09+0000
2022-02-24T08:09+0000
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القاهرة- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون الرسمي الصيني، إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، داعية كل الأطراف للحفاظ على ضبط النفس وتجنب خروج الوضع عن السيطرة".وأضافت: "الموقف الروسي الأوكراني يعكس خلفية تاريخية معقدة. الصين مجددا تدعو كل الأطراف إلى عدم غلق الأبواب أمام الحل السلمي والالتزام بالحوار والمفاوضات".واتهمت المتحدثة الصينية، الولايات المتحدة بتأجيج الأمور في أوكرانيا، وقالت: "الولايات المتحدة أججت التوترات وأذكت تهديدات الحرب، في وقت باعت فيه أسلحة لأوكرانيا بما قيمته 1.5 مليار دولار. من غير المعقول توجيه أصابع الاتهام بعد إشعال الأوضاع".وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/أردوغان-يعقد-جلسة-لمجلس-الأمن-بشأن-الأحداث-في-أوكرانيا-1059079202.html
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الصين, روسيا, أخبار أوكرانيا

بيان من الصين بعد العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا... أمريكا أججت الأمور

08:09 GMT 24.02.2022
© REUTERS / BELTAالمناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022
المناورات العسكرية المشاركة بين قوات الجيش الروسي والجيش البيلاروسي في منطقة بريست، بيلاروسيا 19 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / BELTA
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أكدت الحكومة الصينية، اليوم الخميس، أنها تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا، داعية كل الأطراف إلى تجنب التصعيد والعمل على عدم خروج الأوضاع عن السيطرة.
القاهرة- سبوتنيك. وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينغ، خلال مؤتمر صحفي، نقله التلفزيون الرسمي الصيني، إن "الصين تتابع عن كثب تطورات الأوضاع في أوكرانيا"، داعية كل الأطراف للحفاظ على ضبط النفس وتجنب خروج الوضع عن السيطرة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
أردوغان يعقد جلسة لمجلس الأمن التركي بشأن الأحداث في أوكرانيا
06:43 GMT
وأضافت: "الموقف الروسي الأوكراني يعكس خلفية تاريخية معقدة. الصين مجددا تدعو كل الأطراف إلى عدم غلق الأبواب أمام الحل السلمي والالتزام بالحوار والمفاوضات".
واتهمت المتحدثة الصينية، الولايات المتحدة بتأجيج الأمور في أوكرانيا، وقالت: "الولايات المتحدة أججت التوترات وأذكت تهديدات الحرب، في وقت باعت فيه أسلحة لأوكرانيا بما قيمته 1.5 مليار دولار. من غير المعقول توجيه أصابع الاتهام بعد إشعال الأوضاع".
وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، صباح اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
من جهته، أعلن الرئيس الأوكراني أن روسيا نفذت ضربة على البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا، مؤكدا أنه تم تطبيق الأحكام العرفية في جميع أنحاء أوكرانيا.
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