https://arabic.sputniknews.com/20220224/بينيت-يمتنع-عن-إدانة-روسيا-رغم-أن-وزير-خارجيته-فعلهاالحرب-بين-الجيوش-ليست-شيئا-من-الماضي--1059110899.html

بينيت يمتنع عن إدانة روسيا رغم أن وزير خارجيته فعلها..."الحرب بين الجيوش ليست شيئا من الماضي"

بينيت يمتنع عن إدانة روسيا رغم أن وزير خارجيته فعلها..."الحرب بين الجيوش ليست شيئا من الماضي"

قالت قناة عبرية، اليوم الخميس، إن نفتالي بينيت رئيس الوزراء الإسرائيلي قد امتنع عن إدانة روسيا، كما فعلها في وقت سابق اليوم، وزير خارجيته، يائير لابيد. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T15:35+0000

2022-02-24T15:35+0000

2022-02-24T15:35+0000

تغطية أحداث دونباس

إسرائيل

فلاديمير بوتين

روسيا

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وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، مساء اليوم الخميس، بأن بينيت قد أكد في خطاب قصير له أنه نسق تصريحاته مع لابيد، موضحة أن رئيس الوزراء الإسرائيلي قد امتنع في حديثه عن الأزمة في أوكرانيا عن إدانة روسيا، صراحة.وفي وقت سابق من مساء اليوم، أدان وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، "الهجوم الروسي على أوكرانيا"، واعتبره انتهاكا للنظام الدولي، لافتا إلى أن الحرب ليست وسيلة للحل ومن الممكن وقف الخلافات والعمل على التسوية.وقال لابيد في مؤتمر صحفي مقتضب في مقر الخارجية الإسرائيلية، إن "هجوم روسيا على أوكرانيا انتهاك للنظام الدولي"، مؤكدا أن إسرائيل تدينه.وأضاف بينيت في تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على "تويتر"، في كلمة له خلال مراسم إنهاء دورة ضباط في الجيش الإسرائيلي، أن "بلاده تعيش فترة صعبة وتراجيدية، وقلبه مع مواطني أوكرانيا الذين علقوا في وضع كهذا دون ذنب اقترفوه"، على حد قوله.واستطرد نفتالي بينيت أن العالم أصبح أقل استقرارا، ومنطقة الشرق الأوسط قد تغير وجهها من يوم إلى آخر، مشيرا إلى أن هذه الأيام تعني أن الحرب بين الجيوش ليست شيئا من الماضي.وناشد رئيس الوزراء الإسرائيلي مواطنيه المقيمين في أوكرانيا، سرعة العودة إلى بلاده، لافتا إلى أن "أي إسرائيلي يعلم دائما أن لديه بيتا يعود إليه، وأن هناك من يهتم به أثناء المصيبة"، مضيفا: "أخرجوا الآن، وحافظوا على حياتكم".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت هيئة البث الإسرائيلية بأن الحكومة الإسرائيلية تعقد اجتماعات وجلسات حوارية ونقاشية مستمرة لمناقشة الوضع في أوكرانيا.وأوضحت القناة العبرية أن نفتالي بينيت سيعقد اجتماعا طارئا، في الساعة السابعة من مساء اليوم الخميس، مع وزير الخارجية يائير لابيد، ووزير الدفاع، بيني غانتس، لبحث الوضع في أوكرانيا، وذلك في مبنى وزارة الدفاع "الكيرياه" في مدينة تل أبيب.وأكدت القناة العبرية الـ 12، أن رئيس الوزراء بينيت يجري مشاورات منتظمة منذ ساعات الصباح الباكر، بهدف تقييم الوضع في أوكرانيا، بالتنسيق مع وزارة الخارجية والأمن القومي في البلاد.وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن بدء عملية عسكرية تهدف إلى حماية سكان جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين من اعتداءات نظام الحكم الأوكراني الذي يسعى إلى إبادتهم، مشيرا إلى أن جمهوريتي دونباس الشعبيتين طلبتا المساعدة من روسيا.وأعلنت روسيا اعترافها باستقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك عن نظام الحكم الأوكراني، في 22 فبراير/شباط 2022.من جانبه قال رئيس جمهورية دونيتسك، دينيس بوشيلين، على شبكة تلفزيون "روسيا 24" إنه يتوقع نهاية قريبة للعملية العسكرية في دونباس.ويجب أن تنتهي العملية العسكرية بتحرير مدن تابعة للجمهوريتين الشعبيتين تحتلها قوات نظام الحكم الأوكراني، وفقا له.وقال رئيس جمهورية دونيتسك: "سيتم تحرير مدننا في أقرب وقت".

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إسرائيل, فلاديمير بوتين, روسيا