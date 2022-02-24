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https://arabic.sputniknews.com/20220224/تحطم-طائرة-نقل-عسكرية-روسية-في-فارونيج-ومقتل-جميع-طاقمها-1059121161.html
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في فورونيج ومقتل طاقمها
تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في فورونيج ومقتل طاقمها
أفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في روسيا بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 في منطقة فورونيج خلال رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية، ولقي جميع أفراد... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T19:43+0000
2022-02-24T20:00+0000
روسيا
رصد عسكري
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يقول التقرير: "في 24 فبراير، في منطقة فورونيج، أثناء رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية تحطمت طائرة من طراز An-26، تابعة لقوات الفضاء الروسية. وتوفي الطاقم".ويضيف أنه، حسب المعلومات الأولية، فإن تعطل المعدات هو سبب الحادث.وأشار التقرير إلى عدم وجود دمار على الأرض جراء الحادث.
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روسيا, رصد عسكري

تحطم طائرة نقل عسكرية روسية في فورونيج ومقتل طاقمها

19:43 GMT 24.02.2022 (تم التحديث: 20:00 GMT 24.02.2022)
© Sputnik . Igor Zaremboطائرة آن - 26
طائرة آن - 26 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© Sputnik . Igor Zarembo
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يتبع
أفادت الخدمة الصحفية للمنطقة العسكرية الغربية في روسيا بتحطم طائرة نقل عسكرية من طراز An-26 في منطقة فورونيج خلال رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية، ولقي جميع أفراد الطاقم حتفهم.
يقول التقرير: "في 24 فبراير، في منطقة فورونيج، أثناء رحلة مخططة لنقل معدات عسكرية تحطمت طائرة من طراز An-26، تابعة لقوات الفضاء الروسية. وتوفي الطاقم".
ويضيف أنه، حسب المعلومات الأولية، فإن تعطل المعدات هو سبب الحادث.
وأشار التقرير إلى عدم وجود دمار على الأرض جراء الحادث.
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