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تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك، وأخبار اللاجئين من دونباس في روسيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/تركيا-تعزز-أمن-البعثات-الدبلوماسية-الروسية-في-البلاد-1059124086.html
تركيا تعزز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في البلاد
تركيا تعزز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في البلاد
قالت السفارة الروسية في أنقرة اليوم الخميس، إن قوات الأمن التركية منعت محاولة لتنظيم مسيرة "غير مصرح بها" قرب السفارة، واتخذت إجراءات لتعزيز أمن البعثات... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T21:30+0000
2022-02-24T21:30+0000
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أنقرة- سبوتنيك. وأخبرت السفارة وكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة للقيام بعمل غير مصرح به قرب السفارة وأوقفته قوات الأمن المحلية، واتخذ الجانب التركي إجراءات لتعزيز أمن البعثات الخارجية الروسية من أجل منع الاستفزازات".يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
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أخبار تركيا اليوم, روسيا, أخبار أوكرانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية, أخبار جمهورية دونيتسك

تركيا تعزز أمن البعثات الدبلوماسية الروسية في البلاد

21:30 GMT 24.02.2022
© AP Photo / Hussein Mallaالشرطة التركية
الشرطة التركية - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© AP Photo / Hussein Malla
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قالت السفارة الروسية في أنقرة اليوم الخميس، إن قوات الأمن التركية منعت محاولة لتنظيم مسيرة "غير مصرح بها" قرب السفارة، واتخذت إجراءات لتعزيز أمن البعثات الخارجية الروسية في البلاد.
أنقرة- سبوتنيك. وأخبرت السفارة وكالة "سبوتنيك": "جرت محاولة للقيام بعمل غير مصرح به قرب السفارة وأوقفته قوات الأمن المحلية، واتخذ الجانب التركي إجراءات لتعزيز أمن البعثات الخارجية الروسية من أجل منع الاستفزازات".
يأتي ذلك في أعقاب إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، صباح الخميس، عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.
وشدد بوتين أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفييتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.
اطلاق الألعاب النارية ورفع أعلام روسيا احتفالا بتوقيع وثائق اعتراف روسيا الاتحادية باستقلال جمهوريتي لوغانسك الشعبيتين ودونيتسك الشعبيتين في شوارع دونيتسك، 21 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.02.2022
تغطية أحداث دونباس
ما الذي دفع روسيا إلى قرارها بشأن دونباس؟ وكيف فشل الغرب في إدارة الأزمة؟
22 فبراير, 21:18 GMT
وحذر الرئيس الروسي من أن موسكو سترد، فورا، على أي محاولة من الخارج لعرقلة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي ذلك الرد إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.
إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن قواتها قامت بتعطيل البنية التحتية العسكرية للقواعد الجوية الأوكرانية، إضافة إلى إسكات الدفاعات الجوية الأوكرانية. وأضافت أن جنود حرس الحدود الأوكراني لا يبدون أي مقاومة للوحدات الروسية، موضحة أنه لا يوجد شيء يهدد السكان المدنيين.
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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