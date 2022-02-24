https://arabic.sputniknews.com/20220224/تقارير-أمريكا-تدفع-بالمزيد-من-الطائرات-الحربية-إلى-شرق-أوروبا-1059116432.html
تقارير: أمريكا تدفع بالمزيد من الطائرات الحربية إلى شرق أوروبا
تقارير: أمريكا تدفع بالمزيد من الطائرات الحربية إلى شرق أوروبا
قررت الولايات المتحدة إرسال المزيد من الطائرات الحربية الأمريكية، بما في ذلك "إف 35" ومروحيات "أباتشي"، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا، تزامنا مع العملية... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T17:16+0000
2022-02-24T17:16+0000
2022-02-24T17:16+0000
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واشنطن- سبوتنيك. وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، ستصل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" على الأقل، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا في وقت لاحق اليوم.وذكر التقرير أن كل دولة ستستضيف طائرتين. أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير وصول المروحيات، لكن من المقرر وصولها إلى مواقعها، اليوم الخميس.يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس جو بايدن عزمه تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا من خلال نقل ما يصل إلى 8 طائرات من طراز "إف 35"، و20 مروحية "إيه إتش 64" من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، و12 مروحية من ذات الطراز من اليونان إلى بولندا.جاءت حركة الأصول العسكرية الأمريكية في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن أنفسهما ضد القوات الأوكرانية.وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.
https://arabic.sputniknews.com/20220222/ما-الذي-دفع-روسيا-إلى-قرارها-بشأن-دونباس؟-وكيف-فشل-الغرب-في-إدارة-الأزمة؟-1059024169.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك, جمهورية لوغانسك الشعبية, روسيا, أخبار أوكرانيا, الولايات المتحدة الأمريكية
تقارير: أمريكا تدفع بالمزيد من الطائرات الحربية إلى شرق أوروبا
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قررت الولايات المتحدة إرسال المزيد من الطائرات الحربية الأمريكية، بما في ذلك "إف 35" ومروحيات "أباتشي"، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا، تزامنا مع العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس.
واشنطن- سبوتنيك
. وبحسب ما نقلته شبكة "سي إن إن"، اليوم الخميس، نقلا عن مسؤول دفاعي أمريكي كبير، ستصل 6 طائرات مقاتلة من طراز "إف 35" على الأقل، إلى إستونيا وليتوانيا ورومانيا في وقت لاحق اليوم.
وذكر التقرير أن كل دولة ستستضيف طائرتين. أدى سوء الأحوال الجوية إلى تأخير وصول المروحيات، لكن من المقرر وصولها إلى مواقعها، اليوم الخميس.
يوم الثلاثاء، أعلن الرئيس جو بايدن عزمه تعزيز الجناح الشرقي لحلف شمال الأطلسي في أوروبا من خلال نقل ما يصل إلى 8 طائرات من طراز "إف 35"، و20 مروحية "إيه إتش 64" من ألمانيا إلى منطقة البلطيق، و12 مروحية من ذات الطراز من اليونان إلى بولندا.
جاءت حركة الأصول العسكرية الأمريكية في الوقت الذي أطلقت فيه روسيا عملية عسكرية
بعد أن طلبت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك المساعدة للدفاع عن أنفسهما ضد القوات الأوكرانية.
وقالت وزارة الدفاع الروسية إن العملية تستهدف البنية التحتية العسكرية لأوكرانيا وأن المدنيين ليسوا في خطر. وتقول موسكو إنها لا تخطط لاحتلال أوكرانيا.