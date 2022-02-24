https://arabic.sputniknews.com/20220224/تقرير-سفن-القتال-الساحلي-الأمريكية-فشلت-في-الاختبارات-وفيها-عيوب-خطيرة-1059119575.html
تقرير: سفن القتال الساحلي الأمريكية فشلت في الاختبارات وفيها عيوب خطيرة
تقرير: سفن القتال الساحلي الأمريكية فشلت في الاختبارات وفيها عيوب خطيرة
قال مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، اليوم الخميس، إن أسطول البحرية الجديد من السفن القتالية الساحلية التابع للولايات المتحدة ربما لا يتمكن من تنفيذ مهامه إذ... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T18:49+0000
2022-02-24T18:49+0000
2022-02-24T18:49+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
رصد عسكري
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واشنطن- سبوتنيك. وذكر تقرير للمكتب أن البحرية لم تثبت أن هذا النوع من السفن يمكنه أداء المهام المقصودة، مضيفا: "مثلا، وجدت الاختبارات التشغيلية تحديات في دفاعات السفينة".وأضاف: "أيضا، فشلت بعض المعدات الرئيسية، والبحرية متأخرة عن الجدول الزمني في تطوير القدرات مثل الإجراءات المضادة للألغام. البحرية تتخذ خطوات لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكنها لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لحلها".وقال التقرير إنه حتى تجري معالجة هذه المشكلات بشكل شامل "ستظل السفن القتالة الساحلية معرضة لخطر عدم قدرتها على العمل في بيئتها المقصودة".وأضاف التقرير أن الاختبارات التشغيلية وجدت العديد من التحديات المهمة، بما في ذلك قدرة السفن على الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للهجوم ومعدلات فشل المعدات الأساسية للمهمة.تقدر البحرية أنها ستتكلف أكثر من 60 مليار دولار لتشغيل ودعم 35 سفينة من هذا الطراز والذي تخطط لإنتاجه، بما في ذلك 17 سلمتها بالفعل، وفقا للتقرير.
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الولايات المتحدة الأمريكية
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MIA „Rosiya Segodnya“
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الولايات المتحدة الأمريكية, رصد عسكري
تقرير: سفن القتال الساحلي الأمريكية فشلت في الاختبارات وفيها عيوب خطيرة
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قال مكتب المساءلة الحكومية الأمريكي، اليوم الخميس، إن أسطول البحرية الجديد من السفن القتالية الساحلية التابع للولايات المتحدة ربما لا يتمكن من تنفيذ مهامه إذ لم يختبر بعد بشكل كاف وفيه عيوب رئيسية في المعدات وأنظمة الدفاع.
واشنطن- سبوتنيك
. وذكر تقرير للمكتب أن البحرية لم تثبت أن هذا النوع من السفن يمكنه أداء المهام المقصودة، مضيفا: "مثلا، وجدت الاختبارات التشغيلية تحديات في دفاعات السفينة".
وأضاف: "أيضا، فشلت بعض المعدات الرئيسية، والبحرية متأخرة عن الجدول الزمني في تطوير القدرات مثل الإجراءات المضادة للألغام. البحرية تتخذ خطوات لمعالجة هذه القضايا وغيرها، لكنها لا تزال تفتقر إلى خطة شاملة لحلها".
وقال التقرير إنه حتى تجري معالجة هذه المشكلات بشكل شامل "ستظل السفن القتالة الساحلية معرضة لخطر عدم قدرتها على العمل في بيئتها المقصودة".
وأضاف التقرير أن الاختبارات التشغيلية وجدت العديد من التحديات المهمة، بما في ذلك قدرة السفن على الدفاع عن نفسها في حالة تعرضها للهجوم ومعدلات فشل المعدات الأساسية للمهمة.
تقدر البحرية
أنها ستتكلف أكثر من 60 مليار دولار لتشغيل ودعم 35 سفينة من هذا الطراز والذي تخطط لإنتاجه، بما في ذلك 17 سلمتها بالفعل، وفقا للتقرير.