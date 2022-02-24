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الكرملين يوضح الهدف من العملية العسكرية الروسية
- سبوتنيك عربي, 1920
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https://arabic.sputniknews.com/20220224/جونسون-يدعو-لاجتماع-عاجل-لقادة-الناتو-بشأن-الوضع-في-أوكرانيا-1059089488.html
جونسون يدعو لاجتماع عاجل لقادة الناتو بشأن الوضع في أوكرانيا
جونسون يدعو لاجتماع عاجل لقادة الناتو بشأن الوضع في أوكرانيا
دعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لقادة "الناتو" بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا. 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T10:09+0000
2022-02-24T10:09+0000
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جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن القارة الأوروبية تشهد وضعا كارثيا.وتحدث رئيس الوزراء البريطاني في خطابه للبريطانيين عن "غزو أوكرانيا"، على حد وصفه.يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
https://arabic.sputniknews.com/20220224/بوتين-يعلن-عن-عملية-عسكرية-في-أوكرانيا-1059074586.html
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العالم, بريطانيا, جمهورية لوغانسك الشعبية

جونسون يدعو لاجتماع عاجل لقادة الناتو بشأن الوضع في أوكرانيا

10:09 GMT 24.02.2022
© REUTERS / POOLرئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون
رئيس وزراء بريطانيا، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
© REUTERS / POOL
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دعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لقادة "الناتو" بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن القارة الأوروبية تشهد وضعا كارثيا.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني في خطابه للبريطانيين عن "غزو أوكرانيا"، على حد وصفه.
وتابع: "سأتواصل مع رفاقنا في مجموعة الـ 7، وأدعو لاجتماع عاجل لزعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
مؤتمر صحفي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع مستشار ألمانيا أولاف شولتز في موسكو، روسيا 15 فبراير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
تغطية أحداث دونباس
الرئيس الروسي يطلق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس
02:53 GMT
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين - سبوتنيك عربي, 1920, 24.02.2022
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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- سبوتنيك عربيبدء العملية العسكرية في دونباس09:22 GMT
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