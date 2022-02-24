جونسون يدعو لاجتماع عاجل لقادة الناتو بشأن الوضع في أوكرانيا
دعاء رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إلى اجتماع عاجل لقادة "الناتو" بشأن تطورات الأوضاع في أوكرانيا.
جاء ذلك في تدوينة نشرها جونسون، على صفحته الرسمية في "تويتر"، اليوم الخميس، أشار فيها إلى أن القارة الأوروبية تشهد وضعا كارثيا.
This is a catastrophe for our continent.— Boris Johnson (@BorisJohnson) February 24, 2022
I will make an address to the nation this morning on the Russian invasion of Ukraine.
I will also speak to fellow G7 leaders and I am calling for an urgent meeting of all NATO leaders as soon as possible.
وتحدث رئيس الوزراء البريطاني في خطابه للبريطانيين عن "غزو أوكرانيا"، على حد وصفه.
وتابع: "سأتواصل مع رفاقنا في مجموعة الـ 7، وأدعو لاجتماع عاجل لزعماء حلف شمال الأطلسي "الناتو" في أقرب وقت ممكن".
يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أعلن اليوم الخميس، بدء عملية عسكرية خاصة في دونباس، قائلا إن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.
وقال بوتين إن "مجمل تطورات الأحداث وتحليل المعلومات يظهر أن المواجهة بين روسيا والقوى القومية في أوكرانيا لا مفر منها.. إنها مسألة وقت". ولفت بوتين إلى أن "روسيا لن تسمح لأوكرانيا بامتلاك أسلحة نووية تكتيكية"، مضيفا: "في حال حدوث تدخل خارجي في الوضع بأوكرانيا سترد روسيا على الفور".
وتصاعد الوضع في دونباس في الأيام الأخيرة، وأبلغت جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان عن الكثير من القصف من قبل قوات الأمن الأوكرانية، وأعلنت قيادات الجمهوريتين عن إجلاء مؤقت للمواطنين (نساء وشيوخ وأطفال) إلى روستوف الروسية، وتوجهت قيادتا الجمهوريتين بطلب للرئيس الروسي في 19 فبراير، بطلب الاعتراف باستقلالهم.
الوضع في لوغانسك الآن بعد إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين عن بدء عملية عسكرية في إقليم دونباس https://t.co/hwJOqCVdwq— sputnik_ar (@sputnik_ar) February 24, 2022
ووقع الرئيس فلاديمير بوتين، في21 فبراير، مرسومي الاعتراف بجمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، بالإضافة إلى اتفاقيتي الصداقة والتعاون مع رئيسي الجمهوريتين، كما وافق على إرسال قوات "حفظ سلام" إليهما إذا دعت الضرورة ذلك.
وترفض كييف والغرب الاعتراف باستقلال الجمهوريتين بعد سنوات من الحرب والتوترات وانتهاك اتفاقيات "مينسك" الدولية، والتي اعتبرتها موسكو "ماتت" بسبب التجاوزات وعدم الالتزام من الجانب الأوكراني.
© Sputnikالحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
الحدود المعلنة والفعلية لجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين
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