https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبراء-المغرب-لا-تسعى-لأي-توترات-مع-إسبانيا-وأي-تسليح-هو-حق-سيادي-1059124227.html

خبراء: المغرب لا تسعى لأي توترات مع إسبانيا... وأي تسليح هو حق سيادي

خبراء: المغرب لا تسعى لأي توترات مع إسبانيا... وأي تسليح هو حق سيادي

علق خبراء مغربيون على موقف أحد الأحزاب الإسبانية الذي تحدث عن إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بالقرب من حدود بلاده. 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T21:31+0000

2022-02-24T21:31+0000

2022-02-24T21:31+0000

أخبار المغرب اليوم

إسبانيا

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وفي وقت سابق، قالت إسبانيا ردا على تقارير حول إمكانية استخدام المغرب منظومة دفاع جوي إسرائيلية قرب حدودها، إنها ستدافع عن وحدة أراضيها، وستتصرف بحزم في حال انتهاكها، بحسب إعلام محلي.ويرى الخبراء أن الحزب الإسباني "فوكس"، اليميني يسعى لعرقلة التقارب بين البلدين من أجل الحصول على مؤيدين له في الداخل.ووقعت المغرب وإسرائيل العديد من الاتفاقيات الأمنية خلال الأشهر الماضية، الأمر الذي أثار تخوفات بعض دول الجوار.وأفادت صحيفة "إلكونفيدنسيال ديخيتال" الإسبانية، أمس الأربعاء، بأن التكتل البرلماني لحزب "فوكس" اليميني المتطرف، بعث بإحاطة إلى الحكومة طلب فيها الرد على تلك التقارير.موقف وأهداف الحزبوقال الحزب في رسالته، وفق الصحيفة: "يدرس المغرب إمكانية نشر صواريخ إسرائيلية بالقرب من طنجة والناظور وقبالة الأماكن الخاضعة للسيادة الإسبانية وهي سبتة ومليلية والجزر الأخرى التي تقع بين هذين المدينتين كرد على النشاط العسكري الإسباني في هذه المناطق".وتساءل نواب "فوكس" في إحاطتهم، "هل الحكومة على علم بذلك، وإذا كان الأمر كذلك، ما هي التدابير التي تخطط لاتخاذها؟.من ناحيته قال الشرقاوي الروداني، خبير الدراسات الجيواستراتيجية والأمنية بالمغرب، إن الرسالة والمعلومات التي تضمنتها موجهة للاستهلاك الداخلي الإسباني، على اعتبار أن "فوكس" يريد رسم نفسه كحزب سياسي.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن توجهه يشرب من تجارب حزبية مماثلة داخل الاتحاد الأوروبي، التي تلعب على الإثارة وتسويق الوهم من أجل كسب بعض الأصوات.ويرى أن للعلاقات المغربية- الأوروبية تبقى استراتيجية وأن العقيدة العسكرية المغربية بنيت على حسن الجوار المستدام مع الدول الأوروبية.وأشار إلى أن هناك أزمة سياسية بين المغرب وإسبانيا، إلا أنها تبقى تحت السيطرة، مما يجعل آليات الحوار هي أساس استيعاب إسبانيا للحاجيات الاستراتيجية للمملكة المغربية.استراتيجية المغربفي الإطار ذاته قال الخبير الأمني المغرب محمد أكضيض، إن إسبانيا لم تلتزم بحسن الجوار.وأضاف في حديثه لـ"سبوتنيك"، أن:وأوضح أن المغرب لم يقم بنشر أي صواريخ حتى الآن، وأن تحركاته تأتي وفق وضعية القضايا العربية والإقليمية، في حين أن أي قرارات يمكن اتخاذها في المستقبل هي سيادية ومن حق المغرب أن يتخذ ما يراه مناسبا.ويرى أن الحزب الإسباني خرج بمناورة في إطار مساعي البعض لنسف إعادة ترميم العلاقات بين البلدين، خاصة في ظل منطقة رمادية لم تغادرها الحكومة الإسبانية من أجل علاقة واضحة.عداء للمغربوشدد على أن الحزب الإسباني قف بشكل قوي ضد المغرب بكل قوته السياسية وأن رئيس الحكومة الإسبانية قد يتخلص منه كعقدة سياسية تفرمل كل محاولات حكومته من أجل علاقات وطيدة منسجمة مع الرباط.وأشار إلى إسبانيا تعزز وجودها العسكري في المدينتين المحتلتين، في حين أن المملكة المغربية تعمل على تحديث قواتها، وأن استراتيجياتها أو مناوراتها ليست موجهة ضد إسبانيا بقدر ما هي في الأقاليم الجنوبية وضد الإرهاب بالأساس وقسط منها لمكافحة الهجرة الغير الشرعية.يشار إلى أنه جرى الإعلان مؤخرا عن صفقة تسلح هي الأولى من نوعها بين المغرب وشركة الصناعات الجوية الإسرائيلية (IAI)وستسمح الصفقة التي تبلغ قيمتها 500 مليون دولار للمغرب بالحصول على منظومة الدفاع الجوي "Barak MX"،المزودة بصواريخ يصل مداها إلى 150 كيلومترا.وتقع مدينتا سبتة ومليلية في أقصى شمال المغرب، وتقعان تحت سيادة مدريد، وتعتبرهما الرباط فضلا عن جزر أخرى في البحر المتوسط، مناطق محتلة من قبل إسبانيا.

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