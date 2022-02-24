https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-أردني-أستبعد-مواجهة-عسكرية-بين-روسيا-والناتو-1059092313.html

خبير أردني: أستبعد مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو

خبير أردني: أستبعد مواجهة عسكرية بين روسيا والناتو

اعتبر الخبير الأردني في الدراسات المستقبلية وليد عبد الحي، أن العملية العسكرية الخاصة في دونباس إنما هي خاتمة لثلاث وقائع؛ إقرار الدوما لانفصال المقاطعتين، ثم... 24.02.2022, سبوتنيك عربي

2022-02-24T10:53+0000

2022-02-24T10:53+0000

2022-02-24T10:53+0000

أخبار أوكرانيا

أخبار روسيا اليوم

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e6/02/15/1058933461_0:204:2915:1844_1920x0_80_0_0_dcf02a063873e7025e75a0c329f95765.jpg

عمان – سبوتنيك. وقال عبد الحي، في تصريح لوكالة "سبوتنيك" تعليقا على العملية العسكرية الخاصة في دونباس: "بتقديري الأحداث التي حصلت اليوم هي خاتمة لثلاث وقائع، الواقعة الأولى هي إقرار الدوما لانفصال المقاطعتين، ثم بعدها تصديق بوتين على قرار الدوما، والآن ما يجري هو تثبيت هذا القرار، بمعنى حماية هاتين المقاطعتين لانفصالهما".ويضيف عبد الحي: "التثبيت هذا لن يتراجع عنه بوتين تحت أي ظرف من الظروف طالما فكرة انضمام أوكرانيا للناتو قائمة، ما لم تعلن أنها غير معنية بالعضوية إلى الناتو بما يطمئن روسيا، لن يتغير المسار الروسي. يعني كما حدث في جورجيا وغيرها".واستبعد عبد الحي المواجهة بين روسيا وحلف الناتو، موضحا أن "الأوروبيين يدركون أنه إذا حدثت المواجهة ستكون أوروبا هي مسرح العمليات بكل ما يترتب على ذلك من خسائر بشرية واقتصادية وهجرات وتدمير مرافق، إلى آخره".وبناء على ما سبق فإن عبد الحي يؤكد أن أوروبا لن تندفع إلا "في إطار محاولة تخفيف المكاسب الروسية وتخفيف الخسائر عليهم ولا يتم ذلك إلا بالامتناع عن المواجهة المباشرة، والاكتفاء بالدعم غير المباشر والأسلحة والمساعدات الاقتصادية وقروض لأوكرانيا".ويضيف عبد الحي إلى جانب الحسابات السابق، بأن المواجهة الروسية العسكرية مع الناتو مستعبدة نظرا لغياب المؤشرات الدالة على احتمالها، بداية لأن "ألمانيا وفرنسا تحديدا هم الأقل حماسا للمواجهة، الأكثر حماسا هي بريطانيا لأسبابها الخاصة، لكن القوى الأكثر تأثيراً في الاتحاد الأوروبي هي ألمانيا وفرنسا، لا يميلون إلى فكرة المواجهة العسكرية للناتو مع روسيا".إضافة لذلك فإن "الولايات المتحدة ليست في وضع اقتصادي واهتمام استراتيجي بشكل يؤهلها لأن تتحمل أعباء كبيرة في حالة المواجهة مع روسيا، المتاح لهم هو فقط الحصار الاقتصادي لروسيا لا أكثر ولا أقل، بالإضافة إلى للدعم العسكري غير المباشر، عبر إرسال أسلحة وتأييد سياسي وإعلامي لأوكرانيا".وأشار الخبير إلى وجود سبب آخر مهم لاستبعاده المواجهة العسكرية وهو عدم وجود تحضير لقوات الناتو، ويستدل إلى أنه عندما وقعت الحرب مع العراق، تم نقل مئات آلاف الجنود وأساطيل من دول التحالف، مبينا أن "هذا التحرك حتى الآن غير موجود على الحدود الروسية، فالمواجهة غير واردة وليسوا في وضع يسمح لهم، لأن تصاعدها قد يؤدي إلى أن تنقل روسيا صواريخ إلى فنزويلا وكوبا، وهذا سيعيد مشهد ستينيات القرن الماضي مرة أخرى".تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أعلن، في وقت سابق من اليوم الخميس، إطلاق عملية عسكرية خاصة في دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا، لافتا إلى أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية.وشدد بوتين، أن روسيا، بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، تعد الآن واحدة من أقوى دول العالم؛ ولا يجب أن يشك أحد في أن أي اعتداء ضدها ستكون نتيجته دحر المعتدي.وحذر الرئيس الروسي، من أن موسكو سترد فورا على أي محاولة من الخارج، لإعاقة العملية العسكرية؛ وسوف يؤدي إلى نتائج لم تواجه أبدا في تاريخ، أولئك الذين قد تسول لهم نفسهم التدخل في الأحداث الجارية.إلى ذلك أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات المسلحة الروسية لا تنفذ أي هجمات صاروخية أو جوية أو مدفعية على مدن أوكرانيا؛ مشيرة إلى أن البنية التحتية العسكرية ومنشآت الدفاع الجوي والمطارات العسكرية وطيران القوات المسلحة الأوكرانية، تستهدف بأسلحة متناهية الدقة.

https://arabic.sputniknews.com/20220222/كيف-ستؤثر-التوترات-بين-روسيا-والناتو-على-الدول-العربية-خبير-يجيب-1059013183.html

https://arabic.sputniknews.com/20220222/ستولتنبرغ-يجدد-دعم-الناتو-لأوكرانيا-على-خلفية-اعتراف-روسيا-باستقلال-جمهوريتي-دونيتسك-ولوغانسك-1059010619.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

أخبار أوكرانيا, أخبار روسيا اليوم