https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-العملية-العسكرية-لحماية-الدونباس-تعبر-عن-الواقعية-والجرأة-الروسية--1059110532.html
خبير: العملية العسكرية لحماية الدونباس تعبر عن الواقعية والجرأة الروسية
خبير: العملية العسكرية لحماية الدونباس تعبر عن الواقعية والجرأة الروسية
تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس، عن قرار إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا،... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:26+0000
2022-02-24T15:26+0000
2022-02-24T15:26+0000
راديو
حول العالم
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خبير: العملية العسكرية لحماية الدونباس تعبر عن الواقعية والجرأة الروسية
خبير: العملية العسكرية لحماية الدونباس تعبر عن الواقعية والجرأة الروسية
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك" بهذا الشأن:إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...التفاصيل في الملف الصوتي...
سبوتنيك عربي
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2022
عماد الطفيلي
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عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
عماد الطفيلي
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102407/99/1024079925_789:271:1400:882_100x100_80_0_0_d0d6ecd4b56305d36c3ddd09d26bf705.png
راديو, حول العالم, аудио
خبير: العملية العسكرية لحماية الدونباس تعبر عن الواقعية والجرأة الروسية
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تتناول حلقة اليوم من البرنامج، ما أعلنه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين فجر اليوم الخميس، عن قرار إطلاق عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس في جنوب شرقي أوكرانيا، وذلك في كلمة توجه بها إلى الشعب الروسي.
يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد أمين حطيط، في حديث لبرنامج "حول العالم
" عبر أثير إذاعة "سبوتنيك
" بهذا الشأن:
"أعتقد أن هذه العملية العسكرية وهذا الأداء الروسي، يعبر عن ذكاء وواقعية وجرأة روسيا، وأدت إلى أمرين: الأمر الأول فلتت من الفخ الذي نصبه الغرب، وكان يريد أن يضع روسيا بين خيارين: إما أن تتقبل فكرة حصارها وإما أن تقدم على الغرق في الوحول الأوكرانية، خلافا للقانون الدولي العام، لكن الرئيس بوتين رد عليهم برد عسكري سياسي مركب بعناية وفي منتهى الذكاء والخطورة، وتصرف أولا، وفق أحكام القانون الدولي، وطبق مبدأ تقرير المصير، واعترف باستقلال جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك، وثانيا، قام بعمل عسكري يندرج تحت عنوان الهجوم في معرض الدفاع عن النفس، لأن جمهوريتي الدونباس هما اللتان طلبتا الحماية العسكرية من روسيا، ما أدت إلى سحب الأوراق من الغرب".
إعداد وتقديم: عماد الطفيلي...
التفاصيل في الملف الصوتي...