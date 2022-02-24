https://arabic.sputniknews.com/20220224/خبير-روسيا-لن-تسفك-دماء-الأخوة-ولن-تحقق-حلم-الغرب-1059110657.html
خبير: روسيا لن تسفك دماء الأخوة ولن تحقق حلم الغرب
خبير: روسيا لن تسفك دماء الأخوة ولن تحقق حلم الغرب
نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس وتستهدف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، أردوغان يعرب عن أمله في استعادة... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T15:28+0000
2022-02-24T15:28+0000
2022-02-24T15:28+0000
راديو
بلا قيود
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خبير: روسيا لن تسفك دماء الأخوة ولن تحقق حلم الغرب
خبير: روسيا لن تسفك دماء الأخوة ولن تحقق حلم الغرب
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس، لإعادة الاستقرار لها وحماية سكانها من الهجمات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية التي تهدد الأمن القومي الروسي.حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، يوري كوت لـ "سبوتنيك":بدوره، قال فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي لـ "بلا قيود":إعداد وتقديم: نغم كباس...التفاصيل في الملف الصوتي...
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2022
نغم كباس
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نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
راديو, بلا قيود, аудио
خبير: روسيا لن تسفك دماء الأخوة ولن تحقق حلم الغرب
تابعنا عبر
نناقش في هذه الحلقة: القوات الروسية تبدأ عملية عسكرية خاصة لحماية دونباس وتستهدف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية، أردوغان يعرب عن أمله في استعادة العلاقات بين تركيا والسعودية، تحذيرات من تحول فرنسا إلى جمهورية إسلامية بسبب الهجرة.
بدأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بشن عملية عسكرية خاصة في دونباس
، لإعادة الاستقرار لها وحماية سكانها من الهجمات الأوكرانية، إضافة إلى استهداف البنية التحتية العسكرية للقوات الأوكرانية التي تهدد الأمن القومي الروسي.
حول هذا الموضوع قال المحلل السياسي، يوري كوت لـ "سبوتنيك
":
إن "سياسة الغرب دفعت روسيا للدخول إلى دونباس، المهمة الرئيسية التي تتبناها روسيا، منع إراقة الدماء، لسنا بحاجة إلى سفك دماء الأخوة حتى لو كانوا على خطأ، أحيانًا يكون الأخ مخطئًا لكنه لا يزال أخوك، لذلك لن يكون هناك سفك الدماء الذي يحلم به الغرب، وأولئك الذين نحاربهم هم نازيو بانديرا الذين يواجهون شعبنا بالسلاح، ويجب مواجهتهم أو تقديمهم للمحاكمة وفقًا للقانون، يرجى ملاحظة أن روسيا تتصرف فقط في إطار القوانين واللوائح الدولية دون انتهاك أي شيء".
بدوره، قال فياتشيسلاف نيكونوف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في مجلس الدوما الروسي لـ "بلا قيود
":
"لم أتوقع القيام بعملية عسكرية روسية، لكن حذرت الولايات المتحدة كييف من أن شيئا ما يمكن أن يحدث في غضون الـ 48 ساعة القادمة، لذلك دائما ما تكون الأعمال العسكرية من ناحية متوقعة، ومن ناحية أخرى غير متوقعة، دور كييف هنا ثانوي فالقرارات جميعها تتخذ في واشنطن، لقد حذرنا من أن هذا كله سينتهي عاجلا أم آجلا، لأنه لم يتم أخذ أي قلق روسي واحد خلال هذه السنوات الثلاثين بعين الاعتبار لا فيما يتعلق بإنشاء نظام واحد غير مقسم للأمن الأوروبي، ولا فيما يتعلق بتوسع الناتو، ولا فيما يتعلق بنشر البنية التحتية العسكرية الأمريكية والناتو بالقرب من حدودنا، لقد حذرنا من أن انضمام أوكرانيا الى الناتو هو خط أحمر، وأن هذا لن يحدث أبدا، وهو يمثل تهديدا وجوديا لنا، الآن سمعوا صوتنا جيدا".
إعداد وتقديم: نغم كباس...
التفاصيل في الملف الصوتي...