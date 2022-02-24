https://arabic.sputniknews.com/20220224/دونيتسك-تعلن-عن-هجوم-ناجح-لقواتها-1059082562.html
دونيتسك تعلن عن هجوم ناجح لقواتها
دونيتسك تعلن عن هجوم ناجح لقواتها
تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بعمليات هجومية ناجحة في منطقة نيكولاييفكا، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر وتركت مواقعها، حسبما ذكرت القوات الشعبية... 24.02.2022, سبوتنيك عربي
2022-02-24T07:45+0000
2022-02-24T07:45+0000
2022-02-24T07:45+0000
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أخبار جمهورية دونيتسك
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وقالت القوات: "وحدات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك تنفذ عمليات هجومية ناجحة في منطقة مستوطنة نيكولاييفكا، المسلحون (الأوكرانيين) ... تكبدوا خسائر وتركوا مواقعهم".بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الجيش الأوكراني في فولنوفاكا "غادر المدينة على عجل في الاتجاه المعاكس لخط التماس".وقال باسورين، ممثل القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك: "هناك معارك ضارية في نقاط معينة على خط المواجهة، وفي بعض المناطق نتحرك للأمام، على وجه التحديد - هذه فيكتوروفكا، بوغدانوفكا. العدو يتكبد خسائر".وبحسب قوله، فإن بعض العسكريين الأوكرانيين يطالبون أيضًا بتنظيم ممرات إنسانية لهم "وهم على استعداد لإلقاء أسلحتهم والبقاء على قيد الحياة".وأكدت القوات بأنها مستعدة لتوفير ممر إنساني للجيش المحاصر، بشرط التسليم الطوعي للسلاح.
أخبار جمهورية دونيتسك
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار جمهورية دونيتسك
دونيتسك تعلن عن هجوم ناجح لقواتها
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تقوم وحدات جمهورية دونيتسك الشعبية بعمليات هجومية ناجحة في منطقة نيكولاييفكا، وتكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر وتركت مواقعها، حسبما ذكرت القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك.
وقالت القوات: "وحدات القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك تنفذ عمليات هجومية ناجحة في منطقة مستوطنة نيكولاييفكا، المسلحون (الأوكرانيين) ... تكبدوا خسائر وتركوا مواقعهم".
بالإضافة إلى ذلك، أفادت التقارير أن الجيش الأوكراني في فولنوفاكا "غادر المدينة على عجل في الاتجاه المعاكس لخط التماس".
وقال باسورين، ممثل القوات الشعبية لجمهورية دونيتسك: "هناك معارك ضارية في نقاط معينة على خط المواجهة، وفي بعض المناطق نتحرك للأمام، على وجه التحديد - هذه فيكتوروفكا، بوغدانوفكا. العدو يتكبد خسائر".
وبحسب قوله، فإن بعض العسكريين الأوكرانيين يطالبون أيضًا بتنظيم ممرات إنسانية لهم "وهم على استعداد لإلقاء أسلحتهم والبقاء على قيد الحياة".
وأكدت القوات بأنها مستعدة لتوفير ممر إنساني للجيش المحاصر، بشرط التسليم الطوعي للسلاح.